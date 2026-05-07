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Unternehmenssteuern: In diesem Kanton sind sie am tiefsten

Zug hat nicht mehr die niedrigsten Unternehmenssteuern – dieser Kanton geht tiefer

07.05.2026, 05:1507.05.2026, 07:28

Gemäss einer Analyse des Beratungsunternehmens PWC ist Luzern neu der Kanton mit den tiefsten Unternehmenssteuern. Damit wird Zug auf dem Spitzenplatz dieser Rangliste abgelöst.

Hingegen zahlen Unternehmen in Bern und Zürich die höchsten Steuern, wie PWC am Donnerstag mitteilte. In der Studie wurden die effektiven Unternehmenssteuersätze verglichen

Laut der Erhebung besteht im laufenden Jahr in Luzern ein effektiver Steuersatz von 11,66 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr sank er stärker als jener von Zug, der neu bei 11,71 Prozent liegt. In Bern und Zürich beträgt er um die 20 Prozent.

Ungarn noch vor Luzern

Insgesamt blieben die Steuersätze auch nach der Einführung der OECD-Mindeststeuer 2024 weitgehend stabil, wie es weiter hiess. Acht Kantone haben ihre Steuersätze 2026 demnach gesenkt, darunter sowohl die steuergünstigsten als auch Zürich. Vier Kantone (Basel-Stadt, Solothurn, Jura, Schaffhausen) haben sie leicht angehoben.

Die Zentralschweiz bleibt eine der Regionen mit den niedrigsten Steuern des Landes. Auch im internationalen Steuerwettbewerb sind die Steuersätze der Schweizer Kantone vorne dabei. Laut der Mitteilung sind die Unternehmenssteuern in der ganzen EU nur in Ungarn tiefer als in Luzern. (sda)

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13 Kommentare
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Political Incorrectness
07.05.2026 07:39registriert Juni 2016
Kein Problem. Als Privatperson zahle ich gerne immer mehr Steuern und geb dann den pösen Ausländern die Schuld daran.
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Allkreis
07.05.2026 07:34registriert Januar 2020
Tiefststeuern und Immigrationsverbote, bürgerliche Sysiphus- und Katastrophenpolitik...
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