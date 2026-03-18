sonnig13°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Iran

Diesel kostet erstmals seit Kriegsausbruch mehr als 2 Franken

Eine Tankstelle an der A2 Autobahnraststaette Erstfeld in Richtung sueden praesentiert seine Benzinpreise am Montag, 9. Maerz 2026, in Erstfeld im Kanton Uri. Wegen dem Krieg im Iran sind die Rohoelpr ...
Eine Tankstelle in Erstfeld UR.Bild: keystone

Diesel kostet erstmals seit Kriegsausbruch mehr als 2 Franken

18.03.2026, 15:2818.03.2026, 15:28

Der Iran-Krieg hat die Spritpreise hierzulande deutlich steigen lassen. Nun kostet der Liter Diesel in der Schweiz laut Daten des TCS erstmals seit dem Ausbruch des Krieges im Schnitt mehr als 2 Franken pro Liter.

Während sich der Benzinpreis im Verlauf der letzten Tage mit 1.77 Franken pro Liter Bleifrei 95 unter der Marke von 1.80 Franken zu stabilisieren scheint, steigen die Preise für Diesel weiter. Kostet der Liter Ende Februar noch unter 1.80 Franken im Schnitt, so sind es mittlerweile 2.01 Franken.

Damit wurde die Marke von 2 Franken pro Liter Diesel erstmals seit der Energiekrise in Folge des Einmarsches Russlands in die Ukraine wieder überschritten. Der stärkere Preisanstieg beim Diesel erklärt sich laut dem TCS durch die höhere Nachfrage in der Industrie.

Der TCS publiziert jeweils den querschnittlichen Preis pro Liter Treibstoff mittels der Auswertung verschiedener Quellen und Stichproben. (sda/awp)

Umsatz- und Gewinnsteigerung – Bei Stadler Rail rollts wieder
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lebensmittelknappheit in Dubai und Co.
1 / 5
Lebensmittelknappheit in Dubai und Co.

In Dubai soll es nur noch für 10 Tage frische Lebensmittel geben.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Stundenlange Wartezeiten an US-Flughäfen wegen Shutdown
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Wie Trump seinen eigenen Boom vermasselt
Wegen des Iran-Kriegs droht jetzt statt eines Aufschwungs gar eine Stagflation.
Selbst die Gegner des US-Präsidenten rechneten bis vor kurzem noch damit, dass es Trump gelingen wird, im laufenden Jahr einen wirtschaftlichen Boom auszulösen. So erklärte beispielsweise Daleep Singh, wirtschaftlicher Berater von Joe Biden, in einem Interview mit watson:
Zur Story