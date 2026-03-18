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Audi überrascht mit hohem Gewinn

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Audi verkauft mehr E-Autos.Bild: AUDI AG

Audi überrascht mit hohem Gewinn

Audi hat im vergangenen Jahr mehr verdient als erwartet. Trotzdem rechnet die VW-Tochter auch in diesem Jahr mit erheblichen Belastungen durch die US-Zölle.
18.03.2026, 10:3718.03.2026, 10:37
Tobias Schibilla / t-online
Ein Artikel von
t-online

Audi hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn gesteigert und sich damit gegen den Branchentrend gestellt. Nach Steuern verdiente der Ingolstädter Autobauer 4,6 Milliarden Euro – ein Plus von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte.

Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist jedoch nicht die Verbesserung des Kerngeschäfts. Vielmehr profitierte Audi von einer Ausgleichszahlung aus dem Volkswagen-Konzern, die Audi-Finanzchef Jürgen Rittersberger auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag beziffert. Das Finanzergebnis verdoppelte sich dadurch auf 2,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank hingegen um knapp 14 Prozent.

Rittersberger erklärte, Audi habe «ein anspruchsvolles Jahr finanziell robust abgeschlossen». Belastet wurde das Geschäft unter anderem durch neue US-Zölle, die das Unternehmen rund 1,2 Milliarden Euro kosteten. Hinzu kamen Rückstellungen für CO₂-Vorgaben sowie Kosten für den angekündigten Stellenabbau. Auch der zunehmende Wettbewerbsdruck in China wirkt sich negativ aus. Dort herrscht laut Rittersberger ein intensiver Preiskampf bei Elektro- und Hybridautos.

Audi verkauft weniger Autos, aber mehr E-Autos

In den vergangenen zwölf Monaten sanken die weltweiten Auslieferungen der VW-Marke Audi um 2,9 Prozent auf 1,62 Millionen Autos. Zuletzt zogen die Zahlen allerdings an und lagen seit September jeden Monat über dem Vorjahreswert.

«Unsere Produktoffensive kommt auf die Strasse, was sich auch sukzessive in den Auslieferungen widerspiegelt», sagte Vertriebsvorstand Marco Schubert bereits im Januar. Insbesondere bei den Elektroautos gehe es nach oben. Dort ergab sich im Gesamtjahr weltweit ein Plus von 36 Prozent auf mehr als 223'000 reine Stromer. Weltwelt legten Audis Stromer deutlich stärker als der gesamte E-Auto-Markt zu.

Audi steht unter Strom: E-Auto-Absatz schnellt hoch

Trumps Zölle treffen Audi hart

Beim Abbau von Stellen kommt Audi nach eigenen Angaben voran. Von den geplanten 6000 Jobs bis 2027 seien bereits rund 3900 gestrichen oder vertraglich geregelt. Insgesamt sollen bis 2029 etwa 7500 Arbeitsplätze wegfallen.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin hohen Druck auf Margen und Effizienz. Dennoch soll die operative Marge auf sechs bis acht Prozent steigen, nach 5,1 Prozent im vergangenen Jahr. Gleichzeitig rechnet Audi erneut mit erheblichen Belastungen durch US-Zölle. Im abgelaufenen Geschäftsjahr brach Audis Absatz in den USA um 12,2 Prozent ein.

Im Wettbewerb mit den deutschen Konkurrenten hat Audi insgesamt dennoch aufgeholt. BMW verzeichnete einen leichten Gewinnrückgang, Mercedes-Benz einen deutlicheren Einbruch. Eine Entscheidung über ein mögliches eigenes Werk in den USA steht bei Audi weiterhin aus.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa
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