Wegen teurem Sprit: Schweizer Detailhandel legt im April leicht zu

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Der Schweizer Detailhandel hat im April 2026 etwas mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat. Die Umsätze stiegen um 0,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Für Rückenwind sorgten insbesondere die Tankstellen, deren Erlöse infolge höherer Ölpreise deutlich anzogen.

Die Treibstoffumsätze erhöhten sich um 6,0 Prozent. Auch der Nicht-Nahrungsmittelsektor entwickelte sich positiv und verzeichnete ein Plus von 1,5 Prozent. Besonders gefragt waren Haushaltswaren sowie Produkte aus dem Versand- und Internethandel. Demgegenüber verharrten die Umsätze mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent praktisch auf dem Vorjahresniveau.

Bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte fiel das Wachstum moderater aus. Ohne Tankstellen nahmen die Detailhandelsumsätze nominal um 0,2 Prozent zu. Preisbereinigt ergab sich ein Anstieg von 1,4 Prozent.

Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden. (sda/awp)