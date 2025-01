«Hohes Risiko»: Selecta wird von bekannter Bewertungsfirma herabgestuft

Die renommierte Ratingagentur Moody's sieht bei der Schweizer Snackautomatenfirma grosse Gefahren – Kreditgebern drohen demnach grosse Verluste.

Benjamin Weinmann / ch media

Die Snackautomaten-Firma Selecta steht vor einer ungewissen Zukunft. Vergangene Woche berichtete CH Media über die schwierige finanzielle Lage, in der sich das Unternehmen mit Sitz in Cham ZG befindet. Selecta hat Geld nötig. So sehr, dass sie sich kürzlich gezwungen sah, sich zusätzliche Liquidität in Form eines 50-Millionen-Euro-Darlehens von aktuellen Teilhabenden zu holen. Zudem handelte die Firma eine Verlängerung der Zinsfrist für die bestehenden Darlehen aus, und sie gab an, Refinanzierungsoptionen zu evaluieren.

Ein Selecta-Automat am Zürcher Hauptbahnhof. Bild: KEYSTONE

Ausserdem hat Selecta-Chef Christian Schmitz seiner Firma eine neue Organisationsstruktur verpasst und dazu neue Regionen mit eigenen Chefs geschaffen. Dies führte in der Branche denn auch zu Gerüchten, wonach Selecta möglicherweise filetiert werden könnte, um die einzelnen Märkte abzustossen. Für die Haupteigentümerin, die Private-Equity-Gesellschaft KKR, scheint ein gewinnbringender Verkauf derweil in weiter Ferne.

Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft. Die renommierte Ratingagentur Moody's, welche die Kreditwürdigkeit von Firmen analysiert und bewertet, hat Selecta herabgestuft, von einer so genannten Caa1 zu einer Caa3-Bewertung. Diese bedeutet: «hohes Kreditrisiko».

Selecta-Chef Christian Schmitz steht mit dem Rücken zur Wand. Gelingt ihm der Befreiungsschlag? Bild: zvg

Ausblick bleibt negativ

CH Media liegt der detaillierte Moody's-Report vor. Darin verweisen die Analysten als Begründung für diesen Schritt auf die verspäteten Zinszahlungen. Angesichts der Aufschiebung dieser Zahlungspflicht sehe man «ein erhöhtes Risiko von weiteren Restrukturierungsmassnahmen im Hinblick auf künftige Schuldenrückzahlungen» sowie ein Potenzial für weitere Verluste für Kreditoren. Die Liquidität wird als «schwach» taxiert. Laut der «Finanz & Wirtschaft» geht bei Investoren bereits die Angst vor einer Nachlassstundung um.

Die neue Bewertung, schreiben die Autoren des Reports, nehme Rücksicht auf die Tatsache, dass Selecta Marktführer in seinem Segment sei mit 231'000 Verkaufsautomaten in 16 europäischen Ländern, und auf die Fortschritte, die Selecta durch Restrukturierungen im Herbst 2020 gemacht habe. Dies reichte offensichtlich aber nicht, um die Herabstufung zu verhindern. Der Ausblick bleibt laut Moody's negativ. (aargauerzeitung.ch)