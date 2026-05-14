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Mehr als 500 Strände in Italien erhalten blaue Flagge

Mehr als 500 Strände in Italien erhalten blaue Flagge

Viele italienische Mittelmeer-Regionen erhalten von einer Umweltstiftung das internationale Gütesiegel.
14.05.2026, 15:4515.05.2026, 08:02

Pünktlich zur sommerlichen Hochsaison glänzt Italien erneut mit vielen ausgezeichneten Stränden: Mehr als 500 Küstenabschnitte dürfen 2026 die blaue Flagge hissen – ein internationales Gütesiegel der Umweltstiftung FEE.

Die Auszeichnung, die alljährlich vergeben wird, steht für gute Wasserqualität, saubere Anlagen sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Abwasser und Müll.

Die meisten Auszeichnungen gingen an die nordwestliche Region Ligurien.
Die meisten Auszeichnungen gingen an die nordwestliche Region Ligurien.Bild: Shutterstock

Ligurien vor Apulien

Mit nun insgesamt 525 Stränden mit blauer Flagge steigt die Zahl im Vergleich zum Vorjahr (487). Das entspricht rund 11,6 Prozent aller weltweit ausgezeichneten Strände.

Offiziell werden ganze Küstengemeinden mit der blauen Flagge ausgezeichnet und nicht die einzelnen Strände. Dieses Jahr wurden italienische 257 Küstengemeinden ausgezeichnet, in denen es 525 Strände gibt.

Erneut gingen die meisten Auszeichnungen an die Region Ligurien im Nordwesten Italiens mit 35 Orten. Es folgen die südlichen Regionen Apulien (am Absatz des italienischen Stiefels gelegen) und Kalabrien, mit jeweils 27 Orten.

Die blaue Flagge wird seit Mitte der 1980er-Jahre von der europäischen Umweltstiftung Foundation for Environmental Education (FEE) vergeben – nicht nur in Italien, sondern auch in anderen europäischen Ländern.

(sda/dpa)

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