7 Fragen für deine Finanzen zum Jahresstart

2025 wird spannend! Wo liegen die neuen Chancen für deine Finanzen? Hier sind 7 Fragen als Gedankenanstoss, wenn du jetzt deine Geldstrategie überdenken und optimieren möchtest.

Olga Miler

Der Januar ist die perfekte Gelegenheit, um deine Finanzen zu checken und auf Kurs zu bringen. Aber anstatt direkt mit guten Vorsätzen wie "Ich investiere mehr!" loszulegen, lohnt es sich, sich auch mit den verschiedenen Themen, die auf uns einprasseln werden, auseinander zu setzen. Ich habe mich durch ganz verschiedene Prognosen, Outlooks und Publikationen gewühlt. Hier sind 7 Themen, über die ich gerade selbst nachdenke, um meine Finanzen für das 2025 neu zu sortieren – vielleicht ist da auch für dich die eine oder andere Idee dabei?

Wie werden die sinkenden Zinsen dein Portfolio betreffen?

Die Zentralbanken haben die Zinsen auch im Dezember weiter gesenkt. In der Schweiz gab es sogar einen grösseren Zinsschritt von 50 Basispunkten. Für 2025 gehen Experten von weiteren eher moderateren Zinssenkungen aus, vor allem wenn die Inflation sich doch als hartnäckig erweisen sollte. Bei Zinssenkungen werden Sparkonti weniger attraktiv, dafür wird Geld leihen günstiger. Zudem sollten die tiefen Zinsen die Wirtschaft ankurbeln, was sich positiv auf Aktien auswirken könnte.

Was du tun kannst:

Sparkonti werden unattraktiver. Investiere, auch mit einem z.B. kleinen Aktienanteil von 5% oder 10% kannst du deinem Geld bei sehr überschaubarem Risiko einen Boost geben.

Schau dir Dividenden-Aktien oder gedeckte Kaufoptionen an, um regelmässige Einkünfte aus deinem Portfolio zu ziehen.



Wenn du eine Hypothek hast, mach einen Check, ob es dir möglich ist, günstigere Konditionen zu verhandeln.

Ist KI der grösste Wachstumsbooster des Jahrzehnts?

Investitionen in Künstliche Intelligenz steigen weiter. Gemäss Schätzungen soll der globale Markt für Künstliche Intelligenz von 214,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 1'339 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35,7 %. Das Wachstum betrifft längst nicht nur Tech-Unternehmen.

Was du tun kannst:

Überlege, ob ein Teil deines Portfolios in Unternehmen fliessen sollte, die an der Front der Entwicklung stehen, inklusive Halbleiter- und Cloud-Anbieter.

Diversifiziere mit Sektoren, die durch KI profitieren, z. B. Gesundheitswesen, Cybersecurity oder Finanzen.

Für Risikofreudige: Schau dir Private-Equity-Fonds oder Angel-Investing für KI-Startups an.

Immobilien und Rohstoffe: Immer noch ein sicherer Hafen?

Wohnraum bleibt knapp, die Nachfrage steigt – das spricht für stabile Immobilienwerte. Die Studie der Raiffeisenbank prognostiziert weiterhin steigende Nachfrage, vor allem bei Eigenheimen. Gleichzeitig boomen Rohstoffe wie Lithium und Gold, die in der Energiewende eine Schlüsselrolle spielen.

Was du tun kannst:

Immobilienfonds sind eine einfache Möglichkeit, in den Immobilienmarkt zu investieren, ohne selbst Eigentum zu kaufen.

Gold (ca. 5-10% deines Portfolios) hilft als Absicherung gegen geopolitische Risiken.

Unternehmen, die Lithium, Kupfer oder Nickel produzieren, könnten ebenfalls spannend sein – vor allem in Hinblick auf die Energiewende.

Bleibt die USA ein Wachstums-Champion?

US-Aktien dominieren weiterhin die globalen Märkte, vor allem dank KI-Innovationen und stabiler Unternehmensgewinne. Für 2025 bleiben Experten im Hinblick auf die Entwicklung der USA Wirtschaft positiv. Doch auch andere Regionen sollten nicht aus dem Blick geraten.

Was du tun kannst:

Setze auf US-Tech-Unternehmen sowie Versorgungs- und Finanzsektoren, die Potenzial für Wachstum bieten.

Diversifiziere mit anderen Märkten und Ländern, spannend könnte z.B. Indien sein – hohe Wachstumsraten und Innovationen.

Bei Europa-Aktien und auch in der Schweiz könnte der Fokus auf kleine und mittelgrosse Unternehmen oder Dividendenaktien vorteilhafter sein als breite Indizes. So hat z.B. der Swiss Market Index, der Index der 20 grössten Schweizer Unternehmen, im 2024 ca. 4% erwirtschaftet, der breite Swiss Performance Index ca. 6%.

Wie fit sind deine Finanzen für eine fragmentierte Weltwirtschaft - ist das klassische 60/40 Portfolio überholt?

Handelskonflikte und geopolitische Spannungen werden unter einer Präsidentschaft von Donald Trump wahrscheinlich zunehmen. Es ist mit kurzfristigen Schwankungen zu rechnen. Megatrends wie KI, Nachhaltigkeit und demografische Umbrüche fordern die traditionelle Aufteilung von Portfolios heraus.

Was du tun kannst:

Ergänze deine Anlagestrategie mit Themen: von KI, über erneuerbare Energien bis zu Cybersicherheit bieten spannende vielfältige Chancen.

Diversifiziere: Kryptowährungen oder Blockchain-Fonds könnten als Beimischung Sinn machen – genauso wie Rohstoffe oder Sachgüteranlagen wie Kunst, Wein oder andere Sammlerstücke die du z.B. bei SplintInvest als Portfolio aufbauen kannst.

Private-Equity-Fonds oder andere alternative Investments könnten deinem Portfolio neuen Schwung geben.

Nachhaltiges Wachstum: Bist du bereit für die Energiewende?

Die Energiewende und steigende Nachfrage nach grünen Technologien schaffen langfristige Chancen für Anlagen in innovative Lösungen. So sind z.B. bis 2030 Investitionen von 721 Milliarden Euro allein in Deutschland nötig, um die Ziele der Energiewende zu erreichen.

Dies eröffnet Investitionsmöglichkeiten in Zukunftstechnologien wie erneuerbare Energien, Energiespeicher und Wasserstoff. Interessant könnten z.B. auch Photovoltaik, Windkraft, Batterietechnologien und smarte Energiemanagement-Systeme sowie Elektromobilität, Wärmepumpen und energieeffiziente Lösungen bieten.

Was du tun kannst:

Prüfe Anlagen in grüne Anleihen oder ESG-Fonds, um Rendite mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Allerdings benötigst du hier gute Recherche - es ist nicht alles grün, nur weil ESG oder nachhaltig draufsteht. Oft ist eine Anlage in spezifische Nachhaltigkeitsthemen oder sogar Einzelaktien von Unternehmen interessanter, als ein allgemeine, mit ESG gelabelte Fonds.

Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien oder Smart-Grid-Technologien könnten interessant sein.

Halte Ausschau nach Fonds, die von Dekarbonisierung und CO₂-Zertifikaten profitieren.

Solltest du mehr in Krypto investieren?

Auch nach der Mega-Rally von Bitcoin über die 100 US$ Marke Krypto bleibt ein heiss diskutiertes Thema. Enthusiasten sehen die Kurse im Zuge einer Krypto-freundlichen US-Regierung bereits um ein Vielfaches steigen. Was wirklich passieren wird, weiss niemand.

Tatsache ist, dass mit den SPOT ETFs für Bitcoin und Ethereum im 2024 auch vermehrt institutionelle Anleger partizipieren konnten. Wenn jetzt im Zuge einer Krypto-freundlichen Regulierung auch vermehrt staatliche Beteiligung möglich werden sollte, dann wird es sicherlich spannend.

Was du tun kannst:

Überlege, wie Krypto in dein langfristiges Anlagestrategie passt – z. B. in Hinblick auf Blockchain-Anwendungen in Finanz- und Lieferketten.

Blockchain-Fonds oder Aktien von Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, sind Alternativen zu einem direkten Krypto-Kauf.

Wenn du an der Preisentwicklung partizipieren möchtest, dann kannst du dies auch ganz einfach mit den Bitcoin oder Ethereum Spot ETFs machen. Halte deine Krypto-Allokation in einem Rahmen, der zu deinem Risikoprofil passt, als Diversifikation eignen sich ca. 5% in Bitcoin und / oder Ethereum.

2025 wird interessant. Ich persönlich fand von all den Finanzberichten dieses Jahr den BlackRock Investment Outlook 2025 am spannendsten zu lesen. Die magische Kristallkugel hat wie immer niemand, aber mit ein bisschen Recherche und Interesse könnten sich spannende Möglichkeiten bieten. Wo seht ihr die grössten Möglichkeiten dieses Jahr und was plant ihr für euer Geld?💰

