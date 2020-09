Wirtschaft

Altersvorsorge & AHV: 5 Tipps, wie du als Frau am besten vorgehst



Solltest du als Frau anders für dein Alter vorsorgen als ein Mann?

Welchen Unterschied macht es für deine Vorsorge, ob du eine Frau oder ein Mann bist? Was du als Frau übers Vorsorgen fürs Alter wissen solltest.

Meine Mom ist über 70, selbstständig und arbeitet. Einerseits weil ihr die Arbeit immer noch Spass macht, aber auch weil die Witwenrente und AHV nicht wirklich reichen würden. Eine Pensionskasse hat sie nicht, die hatte damals mein Papa für eine selbstständige Tätigkeit genutzt. Meine Mom ist kein Einzelfall und dass es Frauen im Alter finanziell schwerer haben als Männer ist kein schweizerisches Problem, sondern weltweit verbreitet.



Studien haben gezeigt, dass 2/3 der Befragten erwarten, 80 Jahre oder älter zu werden, aber nur 1/3 sind zuversichtlich, auch genügend Geld im Alter zu haben. 68% erwarten gar nicht erst, in einen «Ruhestand» zu treten, sondern glauben, sie werden ihr ganzes Leben arbeiten, weit hinaus über das offizielle Rentenalter von 65.

In der Schweiz können wir im Moment noch davon ausgehen, dass AHV und Pensionskasse ungefähr 60-70% deines Lebensstandards decken werden. Da deine Lebenskosten im Alter nicht zwingend sinken oder neue Kosten entstehen, z.B. durch gestiegene Gesundheitskosten, kann es zu sogenannten «Vorsorgelücken» kommen, wenn du keine private Vorsorge hast. Frauen sind von solchen Lücken wegen tieferer Einkommen, Teilzeitarbeit, Erwerbsunterbrüchen aber auch längerer Lebenserwartung häufiger betroffen als Männer. Das Resultat? Frauen ab 65 sind in der Schweiz fast doppelt so häufig von Alterseinkommensarmut betroffen als Männer.

Die Herausforderung ist bekannt, mich hat statt des Problems mehr interessiert:

Was können wir als Frauen tun, um gezielt für das Alter vorzusorgen?

5 Tipps für deine Vorsorge

Bei der Lohnverhandlung fängt es an

Unabhängig vom Beschäftigungsgrad beginnen Frauen bei ähnlichen Stellenprofilen im Vergleich zu Männern mit einem tieferen Lohnniveau und holen diese Lücke im Zeitverlauf selten auf. Ähnlich ist es bei einem Wiedereinstieg in den Beruf. Dein Lohn bestimmt aber nicht nur, wie viel Geld du jetzt zur Verfügung hast, sondern trägt massgeblich zu deiner Altersvorsorge bei. Mutig und konstruktiv verhandeln lohnt sich also.

Die Zeit ist dein Freund: so früh wie möglich anfangen und dranbleiben, auch mit kleinen Beträgen

Mit der privaten Vorsorge früh zu beginnen, lohnt sich auf jeden Fall, weil du:

Im Zeitverlauf müheloser einen höheren Betrag ansparst

Steuervorteile heute nutzen kannst

Eine Säule 3a nützlich sein kann beim Kauf von Wohneigentum, Selbstständigkeit, Einkauf in die Pensionskasse, wenn du auswandern möchtest, bei einer Scheidung oder falls du eine Invalidenrente beziehen solltest

Die Zeit ist dein Freund, auch mit kleineren Beträgen, z.B. wenn du nicht den Maximalbetrag von 6‘826 Franken zur Verfügung hast. Ein Beispiel: Selbst wenn du mit 20 anfängst und 150 Franken pro Monat einzahlst und sparst, also in keine Wertschriften anlegst, dann hast du in 44 Jahren einen Betrag von fast 80‘000 Franken (gerechnet mit 0.02% Zins).

Lücken erkennen und ausgleichen

Frauen haben wegen unterschiedlicher Lebenswege, längerer Lebenserwartung, Teilzeitarbeit und Auszeit oft die Gefahr lückenhafter Einzahlungen in die AHV, tieferer Pensionskassenguthaben und brauchen mehr Geld, da dieses für ein längeres Leben reichen muss. Daher wichtig:

AHV: mögliche Beitragslücken prüfen und falls notwendig nachzahlen, damit du im Alter die volle AHV-Rente bekommst.

Pensionskasse: den versicherten Lohn prüfen und wenn es geht, bei Teilzeitarbeit mit dem Koordinationsauszug (Abzug von gegenwärtig 24'885 Franken pro Jahr) reduzieren (geht mit Arbeitgeber oder teilzeitfreundlicher Pensionskasse), damit dein versicherter Lohn steigt und du mehr Geld in der Pensionskasse hast.

Zusätzlich zu einer Säule 3a kannst du auch eine Säule 3b oder andere Absicherung in Erwägung ziehen.

Bei Vorsorgeberechnungen immer auch die Lebensumstände wie Teilzeit etc. und längere Lebenserwartung mit einbeziehen.

Immobilien oder andere Vermögenswerte rechtzeitig prüfen, ob sie einen Beitrag zur Altersvorsorge leisten können, z.B. mit Zusatzeinnahmen, oder auch zu vorteilhaften Preisen verkauft werden können.



Vorteile von Wertschriften bewusst nutzen

Bei den niedrigen Zinsen bringt dich regelmässiges Sparen zwar vorwärts, aber höhere Renditeerwartungen hast du mit Wertschriften. Dabei geht es gar nicht darum, der nächste Warren Buffet zu werden, aber Vorsorgegeld eignet sich sehr gut für eine Anlage in Wertschriften, da es eine lange Zeitdauer «arbeiten» kann. Es braucht vielleicht etwas Mut, aber ein bisschen mehr Risiko zu nehmen, kann sich positiv auswirken, da damit deine Renditeerwartungen steigen. Du kannst z.B. auch verschiedene Säule 3a Konten haben mit unterschiedlichen Strategien. Wichtig ist, bei einem vertrauenswürdigen Anbieter anzulegen und die Kosten zu vergleichen, da diese deinen Ertrag schmälern können.

Zusammen mit PartnerIn

Es kommt leider oft vor, dass Frauen bei Trennung oder Tod des Partners/der Partnerin Überraschungen erleben, die Trennung die Möglichkeiten für die eigene Vorsorge empfindlich schmälert oder im reiferen Alter nur noch wenig Zeit haben, die Vorsorge in Angriff zu nehmen. Gemeinsam festzulegen, wie ihr euch für ein Leben zu zweit oder mit Familie aufstellt ist daher enorm wichtig.

Frauen brauchen keine rosaroten Vorsorgeprodukte speziell für Frauen. Mit einem frühen Start, guter Planung, Berechnungen, die das Leben mit Teilzeit, Kindern und einer höheren Lebenserwartung mit einbeziehen, Disziplin und ein bisschen Mut zu (abschätzbarem) Risiko kannst du Vorsorgelücken vermeiden und bist für das Alter gewappnet.

Olga Miler ... ... war über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem hat sie dort das Frauenförderungsprogramm Unique aufgebaut. Jüngst gründete sie das Start-up SmartPurse, eine Plattform, auf der sie digitale Kurse, Workshops und Coachings zum Thema Finanzen für Frauen anbietet. Ab dem 27. Januar wird uns Miler im watson-Blog «Frauen und Geld» an ihrer Expertise teilhaben lassen.



