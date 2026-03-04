Adidas im Aufwind: Umsatz steigt um 13 Prozent

freundlich
Adidas im Aufwind: Umsatz steigt 2025 um 13 Prozent

04.03.2026, 10:0004.03.2026, 10:00

Der Sportartikelkonzern Adidas will in diesem Jahr seinen Umsatz um zwei Milliarden Euro nach oben schrauben. Das wäre eine Steigerung im oberen einstelligen Prozentbereich, teilte das Unternehmen im deutschen Herzogenaurach mit.

A woman tries out a shoe at an Adidas sportswear store inside a shopping mall, in Beijing, Saturday, April 12, 2025. (AP Photo/Andy Wong) China Trump Tariffs
Ein Adidas-Store in Peking (April 2025).Bild: keystone

2025 waren die Erlöse der Marke Adidas währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro gestiegen.

Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 1,377 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte zuletzt unter anderem mit der Wiederauflage von Retro-Produkten aus seinem Archiv massiv gepunktet. In diesem Jahr soll unter anderem die Fussball-WM in Nordamerika weiteren Schub bringen.

Adidas geht für die nächsten Jahre von einem starken Wachstum der Sportartikelbranche aus. Bis 2028 soll der Umsatz daher pro Jahr währungsbereinigt ebenfalls im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. (sda/awp/dpa)

Mehr zu Adidas:
