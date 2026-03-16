Eingangsbereich eine Medbase-Praxis. Bild: medbase.ch

Migros bündelt Medbase vollständig beim Genossenschaftsbund

Mehr «Wirtschaft»

Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) übernimmt die vollständige Eigentümerschaft am Gesundheitsdienstleister Medbase. Damit sollen die Strukturen vereinfacht und das Wachstum der beschleunigt werden.

Der MGB übernimmt dazu die Anteile der regionalen Migros-Genossenschaften Ostschweiz, Luzern und Zürich, wie die Migros am Montag mitteilte. Mit dem Schritt gehört Medbase ab dem 1. April 2026 vollständig dem MGB. Im Zuge der Neuordnung scheidet Martin Lutz, Geschäftsführer der Migros Ostschweiz, aus dem Verwaltungsrat der Medbase-Gruppe aus.

Ziel der Transaktion ist laut Migros eine klarere Aktionärsstruktur mit kürzeren Entscheidungswegen. Dadurch könne Medbase ihre Expansion im Gesundheitsbereich konsequenter vorantreiben.

Wichtiges Standbein

Bislang sind der Genossenschaftsbund und die Migros Ostschweiz mit je 47 Prozent die grössten Anteilseigner an Medbase. Die Migros Luzern hält 5 Prozent und die Migros Zürich 1 Prozent.

Medbase wurde im Jahr 2001 in Winterthur als Physiotherapie-Praxis gegründet. Heute zählt die Medbase-Gruppe zu den vier wichtigen Standbeinen der Migros - neben dem Lebensmittelhandel, dem Non-Food-Geschäft und dem Bank-Angebot.

Medbase betreibt nach eigenen Angaben rund 190 medizinische Zentren, psychotherapeutische Praxen, Apotheken und Zahnarztzentren in der Schweiz. Rund 4400 Gesundheitsfachpersonen sind dort tätig. (awp/sda)