bedeckt14°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Migros

Migros in Deutschland: Eine Serie von Fehlschlägen

ARCHIVBILD ZUM UMSATZ DER MIGROS IM GESCHAEFTSJAHR 2021, AM DIENSTAG, 18. JANUAR 2022 - Das Migros Logo beim Ladeneingang, fotografiert am Samstag, 17. Februar 2018, am Flughafen Zuerich. (KEYSTONE/Me ...
Bild: keystone

Nach Tegut-Debakel: Liste der Migros-Fehlschläge in Deutschland wird immer länger

11.03.2026, 13:3911.03.2026, 13:39

Mit der deutschen Bio-Supermarktkette Tegut hat die Migros Zürich ihr bislang grösstes Debakel im Ausland erlebt. Aber schon zuvor verbrannte sich die Migros bei Auslandsengagements in Deutschland mehrfach die Finger.

Eine Übersicht:

Inhaltsverzeichnis
TegutMigros-FilialenAcisco FitnessGries Deco CompanyGalaxus DeutschlandAlnatura

Tegut

Die Migros Zürich übernahm 2013 die deutsche Bio-Supermarktkette Tegut, um im grössten europäischen Detailhandelsmarkt Fuss zu fassen. Doch der Wettbewerb mit Giganten wie Rewe, Edeka, Aldi und Lidl erwies sich als zu hart. Nach jahrelangen Verlusten und einer Sanierung zog die Migros Zürich 2026 einen Schlussstrich. Der Ausstieg dürfte insgesamt bis zu rund 600 Millionen Euro gekostet haben.

Migros-Filialen

Bereits vor Tegut scheiterte ein erster Versuch der Migros, in Deutschland mit eigenen Supermärkten Fuss zu fassen. Die Expansion von Migros Basel brachte Verluste, mehrere Standorte entwickelten sich schwach. Die vier Filialen in Lörrach, Freiburg im Breisgau, Ludwigsburg und Ludwigshafen sowie 220 Angestellte wurden 2013 von der deutschen Rewe-Gruppe übernommen. Der Tegut-Kauf galt später als zweiter Anlauf, im deutschen Detailhandel erfolgreich zu werden.

Acisco Fitness

2012 stieg die Migros Zürich mit dem Kauf der deutschen Aciso Fitness & Health in das internationale Fitnessgeschäft ein. Die Gruppe betrieb Premiumstudios und Franchisekonzepte in mehreren europäischen Ländern und war der zweitgrösste Fitnessanbieter Europas. Die Corona-Pandemie brachte das Geschäft jedoch stark unter Druck. 2022 verkaufte die Migros Zürich die Gruppe wieder an den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital.

Gries Deco Company

2009 erwarb die Migros-Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Gries Deco Company, die unter anderem die inzwischen insolvente Einrichtungskette Depot betrieb. Das Engagement entwickelte sich jedoch enttäuschend. Zehn Jahre später zog sich die Migros wieder zurück und verkaufte ihre Anteile am Unternehmen mit damals 500 Standorten – darunter 38 in der Schweiz – an den bisherigen Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter Christian Gries. Der Detailhändler musste laut Medienberichten rund 400 Millionen Franken abschreiben.

Galaxus Deutschland

Auch der Onlinehändler Galaxus schreibt im deutschen Markt rote Zahlen. Die Migros-Tochter ist dort seit 2018 aktiv und investiert stark ins Wachstum. 2023 verzeichnete Galaxus Deutschland einen Verlust von über 61 Millionen Euro bei einem Umsatz von 287 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von rund 49 Millionen Euro im Jahr davor. Die Migros bezeichnet die Verluste als übliche Anlaufinvestitionen beim Markteintritt.

Alnatura

Bei Alnatura funktioniert auch der umgekehrte Weg – von Deutschland in die Schweiz – nicht: Ab 2012 betrieb die Migros Zürich als Franchisenehmerin der deutschen Bio-Kette Alnatura rund 25 Bio-Supermärkte in der Schweiz. 2025 entschied die Genossenschaft jedoch, den Franchise-Vertrag nicht zu verlängern und sich stärker auf eigene Absatzkanäle zu konzentrieren. Ein neuer Betreiber fand sich nicht – alle Filialen wurden bis Ende 2025 geschlossen. Die Alnatura-Produkte bleiben aber im Migros-Sortiment erhältlich. (sda/awp)

Mehr zur Migros:

Das 600-Millionen-Debakel: Die Migros zieht sich aus Deutschland zurück
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Migros will nicht, dass wir diesen Betrieb besichtigen
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Konsumentenschutz will Süsses aus der Quengelzone verbannen
Der Westschweizer Konsumentenschutz stört sich an süssen Snacks bei den Kassen von Supermärkten. Um Übergewicht zu bekämpfen, sollen stattdessen gesunde Alternativen angeboten werden.
Sie werden auch Quengelwaren genannt: Die kleinen Snack-Packungen, die direkt im Kassenbereich ausgestellt sind und wartende Kundinnen und Kunden zu einem Spontankauf – sogenannte Impulskäufe – animieren sollen. Doch fast immer handelt es sich hier um Süssigkeiten, wie der Westschweizer Konsumentenschutz Fédération Romande des Consommateurs (FRC) in einer Untersuchung aufgedeckt hat. Insgesamt 2272 Produkte an über 300 Kassen in 30 Läden wurden dabei geprüft, berichtet SRF.
Zur Story