Doch kein Fluglotsenstreik bei Sykguide am nächsten Montag – die Verhandlungen laufen

Tim Bozon von Kloten zu Servette +++ Finnischer Flügel bei Davos im Tryout

Nach der Saison ist vor der Saison – die Klubs der National League haben bereits fleissig an ihren Kadern für die Saison 2018/19 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Tim Bozon (24) kehrt nach Genf zurück. Der Flügelstürmer unterzeichnet mit Servette einen Einjahresvertrag mit Option für eine weitere Saison.

Der Franko-Amerikaner, der in Genf, Kloten und Lugano ausgebildet wurde, war im vergangenen Jahr in die Schweiz zu National-League-Absteiger Kloten zurückgekehrt. Zuvor hatte er während sechs Saisons in Nordamerika, vorwiegend in der AHL, gespielt. (abu/sda)

Der finnische Stürmer Sami Sandell ist beim HC Davos im Tryout. Der Flügel stösst von Ilves aus …