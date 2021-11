Kaminfeger-Monopol gehört im Aargau ab 2022 der Vergangenheit an

Die Abschaffung des Kaminfeger-Monopols führe zudem dazu, dass die kantonalen und kommunalen Tarife aufgehoben würden, teilte die Staatskanzlei Aargau am Freitag mit. In der Folge werde auf die staatliche Aufsicht über das Kaminfegerwesen verzichtet.

Mit einer Straffung der Hierarchie will der neue UBS-Chef Ralph Hamers die Entscheidungsfindung bei der Grossbank beschleunigen. Der weltgrösste Vermögensverwalter schafft den höchsten Rang «Group Managing Director» ab, wie es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden Mitteilung von Hamers an die Belegschaft heisst. Ein Bank-Sprecher bestätigte die Mitteilung.