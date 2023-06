9 Milliarden Franken: Bund und UBS unterzeichnen Vertrag für Verlustgarantie

Bild: keystone

Der Vertrag des Bundes mit der UBS für eine Verlustgarantie über 9 Milliarden Franken im Zusammenhang mit der Notrettung der CS steht. Der Bundesrat wurde an seiner Sitzung am Freitag darüber informiert, wie er am Freitag mitteilte.

