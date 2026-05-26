Audemars-Chefin: «Überwältigende Reaktionen» auf «Royal Pop»

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Bild: keystone

Die von Swatch und Audemars Piguet Mitte Mai lancierte Taschenuhr «Royal Pop» ist für die Chefin des Luxusuhrenkonzerns aus Le Brassus VD ein voller Erfolg. Die Reaktionen auf die Einführung seien «überwältigend ausgefallen», sagte Audemars-Piguet-Chefin Ilaria Resta in einem Interview mit «Bloomberg TV» am Dienstag.

«Unsere Website verzeichnete an nur einem Tag mehr als zehnmal so viele Besucher wie sonst in einem ganzen Jahr», fuhr Resta fort. Swatch und Audemars Piguet haben eine Taschenuhr lanciert, die im Design der Audemars-Ikone «Royal Oak» nachempfunden ist und in limitierter Auflage in acht farbigen Modellen zu einem deutlich günstigeren Preis als das Original verkauft wird.

Der Verkaufsstart der «Royal Pop» löste ein derart grosses Interesse aus, dass einige Swatch-Geschäfte aus Sicherheitsgründen wegen des Andrangs schliessen mussten oder teilweise gar nicht erst öffnen konnten. Das Produkt war nur in Geschäften erhältlich. Der Ansturm auf dem Sekundärmarkt übertraf sogar den Hype um die Einführung der Moonswatch im Jahr 2022.

Uhr bleibt noch mehrere Monate erhältlich

Resta rief im Interview Interessenten der Uhr zur Geduld auf und sagte, «Royal Pop» werde mehrere Monate lang erhältlich bleiben. Audemars Piguet will mit der Taschenuhr jüngere und erstmalige Käufer gewinnen. Dabei sollen die Einnahmen aus der Zusammenarbeit mit Swatch in einen Fonds zur Unterstützung des gefährdeten Uhrmacherhandwerks fliessen.

Auch bei Swatch hatte man kurz nach der Lancierung von einer «phänomenalen» Nachfrage nach der «Royal Pop» berichtet, ohne allerdings konkrete Verkaufszahlen zu nennen. Auf der Webseite erzielte die Firma laut den Angaben eines Firmensprechers Millionen von Klicks und in den sozialen Medien elf Milliarden Views. (sda/awp)