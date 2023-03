Die Credit-Suisse-Aktien dürften am Donnerstag nach der Unterstützung durch die Nationalbank mit einem satten Plus in den Handel starten. Vorbörsliche Indikationen zeigen einen Kursanstieg von über 20 Prozent. Am Vortag war der Kurs um 24 Prozent eingebrochen. (awp/sda)

Berset wie Delamuraz: Wenn Bundesräte die Schweiz ins Abseits reden

Alain Berset wäre nicht der erste Bundesrat, der mit einer deplatzierten Analogie das Image der Schweiz beschädigt. Jean-Pascal Delamuraz hatte sich mit einem Auschwitz-Vergleich verrannt.

Er hat es nicht so gemeint. Einen «Kriegsrausch» in gewissen Kreisen hatte Bundespräsident Alain Berset in Interviews mit «Le Temps» und der «NZZ am Sonntag» diagnostiziert. Es war seine Reaktion auf die immer drängenderen Forderungen im Aus- und Inland, die Schweiz solle die Weitergabe von Waffen und Munition durch Drittstaaten an die Ukraine zulassen.