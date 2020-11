Wirtschaft

Hast du eine Postkarte? Dann sind das gute Neuigkeiten für dich



Bild: KEYSTONE

Schweizer Unternehmen können ihren Kunden künftig die Zahlung mit der Postkarte ermöglichen, ohne dass die Firma ein Konto bei der PostFinance hat. Bisher waren die Unternehmen gezwungen, ein solches zu haben. Damit dürfte in vielen Geschäften das Bezahlen mit der weit verbreiteten Postcard der Post möglich werden.

Die Änderung gilt auf den 1. Januar, wie der Preisüberwacher am Dienstag mitteilte. Er habe diese Zahlungs-Einschränkung seit Langem kritisiert, schreibt er. So sei das Thema auch 2016 in Verhandlungen zwischen dem Preisüberwacher und PostFinance aufgegriffen worden. Die Frage habe aber nicht abschliessend geregelt werden können.

Die PostFinance habe geltend gemacht, dass die technischen Anpassungen für die Abwicklung über Bankkonten einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Entsprechend erfreut zeigt sich der Preisüberwacher in der Mitteilung über die Änderung. (aeg/sda)

