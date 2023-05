Zeigt eine grosse Suchmaschine in ihren Suchresultaten Ausschnitte aus Zeitungsartikeln, soll der Online-Dienst dafür künftig eine Vergütung bezahlen. Das schlägt der Bundesrat vor. Er hat am Mittwoch die Vernehmlassung zum sogenannten Leistungsschutzrecht eröffnet.

Die Enttäuschung war gross als der Toggenburger Sänger Remo Forrer im Finale des Eurovision Song Contest vor gut einer Woche nur auf dem 20. Platz landete. Unverdient, so die einhellige Meinung, denn die gesangliche Leistung, Performance wie auch der Song waren tadellos. Auf jeden Fall ist «Watergun» viel besser als manche Songs, die vor Remo Forrer klassiert waren. Wie relativ die Rangverteilung am Eurovision Song Contest zeigt sich unmittelbar in der Woche danach. Es waren die Tage der Wahrheit.