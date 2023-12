Firmengründungen nehmen im November weiter zu

Auch im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat wurden 6 Prozent mehr neue Firmen im Handelsregister aufgenommen, wie das Online-Portal Help.ch am Freitag mitteilte. Die besten Monate im laufenden Jahr bleiben März mit knapp über 5000 Neugründungen und Juni mit einem Wert knapp darunter.

4394 neue Firmen wurden im letzten Monat in der Schweiz registriert.

Die Zahl der Firmengründungen in der Schweiz hat weiter zugelegt. Im November 2023 wurden hierzulande insgesamt 4394 neue Firmen registriert, was einer Steigerung im Vergleich zum Vormonat von rund 4 Prozent entspricht.

