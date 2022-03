Die CS erscheint in einer gefeierten Serie als Bank des Fieslings – und schweigt darüber

Millionen Menschen haben die US-Fernsehserie «Succession» gesehen. Die Credit Suisse hat darin einen zweifelhaften Auftritt. Ihre Medienstelle kann Fragen dazu nicht beantworten.

Stefan Ehrbar / ch media

Rogan Loy ist ein Fiesling, wie er im Buche steht: Der Chef des fiktiven Medienkonzerns «Waystar Royco» lässt in der Serie «Succession» des US-Netzwerks HBO seine Kinder um seinen Posten kämpfen und ist sich für keine Gemeinheit zu schade. Der geschäftliche Erfolg steht über allem, dafür hievt er auch mal einen ultrarechten Politiker à la Bolsonaro auf den Kandidatenthron der Republikaner.

Die Credit Suisse: Die Bank auch für Fieslinge? Screenshot: HBO/Sky Show

Die Serie soll lose an Rupert Murdoch angelehnt sein und wurde bei den Emmy Awards und an der Golden-Globe-Verleihung als beste Dramaserie ausgezeichnet. Ein Hit war sie auch beim Publikum: Alleine in den USA sollen 7 Millionen Menschen die letzte Folge der dritten Staffel gesehen haben, die vor einigen Wochen ausgestrahlt wurde.

«Fand er nichts Besseres?»

In dieser Staffel hat auch die Schweizer Grossbank Credit Suisse einen prominenten Auftritt. Als Roy – gespielt von Brian Cox – in Milano in der achten Episode der dritten Staffel einen Deal ins Trockene bringen will, prangt auf dem Bildschirm hinter ihm für mehrere Sekunden gut inszeniert das Logo der Bank.

Der prominente Auftritt bleibt nicht unbemerkt: «Succession ist eine Serie, in der viele kleine Dinge richtig gemacht werden», schreibt ein Journalist der «Financial Times» auf Twitter und fügt ironisch an: «Aber selbst, wenn man das berücksichtigt, bin ich beeindruckt, dass sie die Credit Suisse als Bank von Logan Roy ausgewählt haben». Es gibt auch kritische Stimmen zur Wahl der Hausbank: «Konnte er nicht etwas besseres finden?», schreibt ein anderer Twitter-Nutzer.

Die Medienstelle schweigt

Was hat es mit dieser Logo-Platzierung auf sich – zumal Product Placement in der Serie nur sehr zurückhaltend eingesetzt wird? Hat die Credit Suisse dafür bezahlt und was will sie damit erreichen? Oder wurde sie von HBO überrascht?

Die Suche nach Antworten entwickelt sich selbst zum Mehrteiler. Die Medienstelle der Credit Suisse kann trotz mehrfacher Nachfragen keine Erklärungen liefern, auch die Nachfrage an die «Kollegen in Amerika» bringt nichts.

Bier für 42 Millionen Franken

Nicht viel besser sieht es beim Serien-Produzenten HBO aus. Zwar werden gleich drei Medienverantwortliche mit der Anfrage beauftragt und eine «Antwort so schnell wie möglich» versprochen. Doch diese bleibt trotz Nachfragen aus.

Die wahrscheinlichste Antwort dürfte lauten, dass die Credit Suisse für die Platzierung des Logos bezahlt hat. Dass ein Grosskonzern wie HBO ohne ihre Zustimmung das Logo derart prominent in Szene setzt, ist kaum vorstellbar. Welche Ziele die Bank damit verfolgt, muss offen bleiben. Sicher ist, dass sie mit ihrem Auftritt Millionen Menschen erreicht hat und sich als international anerkannte Grossbank inszenieren konnte.

Product Placement ist ein wachsendes Geschäft. Im Jahr 2021 wurden dafür laut Bloomberg weltweit umgerechnet 21 Milliarden Franken ausgegeben, 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die gezahlten Preise bleiben meist geheim.

Heineken soll 42 Millionen Franken bezahlt haben, damit James Bond im Film «Skyfall» mehrmals ein Bier der Marke trinkt. Eine Platzierung wie in «Succession» dürfte wohl einen tiefen sechsstelligen Betrag kosten.