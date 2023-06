Die Kultmarke Winnetou schickt ihren Häuptling in die Wüste – doch der Name bleibt

Für Susan Arndt, Professorin für Anglistik und Kulturwissenschaften an der Universität Bayreuth, ist hingegen klar, dass nebst dem Design auch der Name verschwinden müsste, wie sie gegenüber CH Media im Sommer 2020 darlegte. «Ich bin selber mit den Winnetou-Filmen aufgewachsen und habe sie geliebt, aber bei Mays Erzählungen handelt es sich um eine Romantisierung einer in Tat und Wahrheit gewaltsamen rassistischen Geschichte.»

In den Fokus der Debatte rückte dabei auch das Schweizer Kultglacé «Winnetou» des Herstellers Frisco, der zur Firma Froneri gehört, einem Joint-Venture, an dem Nestlé beteiligt ist. Im Juli 2020, während weltweit Menschen gegen Rassismus protestierten, gab Froneri gegenüber dieser Zeitung bekannt, dass man eine Namensänderung des Winnetou-Glacés im Zuge der Rassismus-Debatte prüfe.

Heute wird anlässlich des feministischen Streiks eine violette Welle durch die Schweiz ziehen. Alle News rund um den Streiktag findest du hier im Liveticker.

Der Tag bezieht sich auf den 14. Juni 1981. Seit diesem Tag gelten Frau und Mann in der Schweiz per Gesetz als gleichberechtigt. Zehn Jahre nach der Volksabstimmung fand am 14. Juni 1991 der erste grosse Frauenstreik statt. Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» strömten hunderttausend Frauen auf die Strasse, um gegen die zögerliche Umsetzung des Verfassungsartikels und anhaltende Ungleichheiten zu demonstrieren.