So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Die Strompreise steigen im nächsten Jahr teilweise deutlich an. Bis auf ganz wenige Ausnahmen muss in allen Gemeinden mehr bezahlt werden. So sieht es in deinem Wohnort an.

Was sich in den letzten Tagen abzeichnete, hat die Elektrizitätskommission (Elcom) jetzt schwarz auf weiss bekannt gegeben: Die Strompreise nehmen im neuen Jahr deutlich zu.

Da die Strompreise je nach Wohnort stark variieren, ist die Schweizer Bevölkerung unterschiedlich stark betroffen. Um die verschiedenen Gemeinden zu vergleichen, haben wir zwei Standardwohnungen gewählt, welche jeweils das Standard-Produkt der örtlichen Stromnetzbetreiber erhalten (siehe auch Infobox). Zum einen ist dies eine 4-Zimmerwohnung mit rund 2500 kWh/Jahr, zum anderen eine 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Elektroboiler und einem Verbrauch von rund 4500 kWh/Jahr.

Im angezeigten Strompreis (exkl. MWST) sind alle Komponenten wie Energie, Abgabe, Netznutzung und Netzzuschlag miteinberechnet. Teilweise sind in einer Gemeinde mehrere Stromnetzbetreiber aktiv. In diesem Fall haben wir den billigeren Tarif in der Karte dargestellt.

2500 kWh/Jahr, 4-Zimmerwohnung

Daten und Quellen



Das Standardprodukt wird dem Endverbraucher, sofern er nicht explizit ein anderes Produkt wünscht, standardmässig geliefert. Bei vielen Netzbetreibern entspricht das Standardprodukt dem günstigsten Produkt.



Viele Stromlieferanten haben keinen Einheitspreis für alle Kunden, sondern machen ihre Tarife von der Menge und dem Zeitpunkt des Stromkonsums abhängig. Die Tarifstrukturen können komplex und von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich sein. Um trotzdem einen Preisvergleich zu ermöglichen, sind die Rohdaten nach 15 vorgegebenen Verbrauchskategorien gewichtet.



Für den Vergleich der Tarife über die Zeit oder zwischen zwei Gemeinden empfiehlt sich ein Besuch der

Gemäss den Berechnungen der Elcom bezahlt ein typischer Haushalt im kommenden Jahr 26.95 Rappen pro Kilowattstunde. Dies entspreche einer Zunahme von 5.77 Rappen pro Kilowattstunden oder 27 Prozent. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich gemäss der Elcom eine Stromrechnung von 1215 Franken oder 261 Franken mehr als im Vorjahr.

4500 kWh/Jahr, 4-Zimmerwohnung

Die Preise variieren innerhalb der Schweiz zwischen den Netzbetreibern teils erheblich. Grund sind laut der Elcom vor allem die grossen Unterschiede bei der Energiebeschaffung und dem Anteil der Eigenproduktion.