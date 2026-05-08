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Donald Trump Jr. kommt am 4. Juni in die Schweiz

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Donald Trump Jr. kommt Anfang Juni in die Schweiz.Bild: AP

Donald Trump Jr. kommt für Wirtschaftstreffen nach Zürich

Der Sohn des US-Präsidenten will an der «Global Economic Roundtable» im Zürcher Zunfthaus zur Saffran teilnehmen.
08.05.2026, 10:0908.05.2026, 12:15

Das Treffen ist am 4. Juni im Zunfthaus geplant, wie Finews aus einer Mitteilung von Davos Lodge zitiert. Die Teilnehmerzahl sei begrenzt, die Diskussionen über geopolitische Entwicklungen, Kapitalströme, Energiesicherheit oder langfristige Investitionsstrategien sollen an einem geschlossenen runden Tisch diskutiert werden.

Das Programm sieht vor, dass am Nachmittag eine Diskussionsrunde stattfindet und es anschliessend ein privates Dinner gibt. Die Gespräche sollen im kleineren Rahmen stattfinden. (vro)

Update folgt...

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Donald Trump in der Schweiz

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quelle: keystone / evan vucci
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Maverich
08.05.2026 12:12registriert August 2021
Solche Typen sind nicht willkommen.
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stevensplace
08.05.2026 12:32registriert März 2020
Was bitteschön, hat diese Typ hier verloren ?
Wer hat den Eingeladen ? Die SVP ?

Man kann sich auch mit Vorsatz einen Reputationsschaden einhandeln.
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Garp
08.05.2026 12:26registriert August 2018
Offenbar gibt es Kreise in der CH, die mit solchen Typen Geschäfte machen wollen. Ausverkauf der CH würd ich sagen.
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