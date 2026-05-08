Donald Trump Jr. kommt Anfang Juni in die Schweiz. Bild: AP

Donald Trump Jr. kommt für Wirtschaftstreffen nach Zürich

Der Sohn des US-Präsidenten will an der «Global Economic Roundtable» im Zürcher Zunfthaus zur Saffran teilnehmen.

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Das Treffen ist am 4. Juni im Zunfthaus geplant, wie Finews aus einer Mitteilung von Davos Lodge zitiert. Die Teilnehmerzahl sei begrenzt, die Diskussionen über geopolitische Entwicklungen, Kapitalströme, Energiesicherheit oder langfristige Investitionsstrategien sollen an einem geschlossenen runden Tisch diskutiert werden.

Das Programm sieht vor, dass am Nachmittag eine Diskussionsrunde stattfindet und es anschliessend ein privates Dinner gibt. Die Gespräche sollen im kleineren Rahmen stattfinden. (vro)

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