Ein paar Hartgesottene in der Bahnhofstrasse in Zürich. Bild: TeleZüri

Fans verbringen für die neue Swatch die Nacht in der Zürcher Bahnhofstrasse

Ab Samstag ist die «Royal Pop» von Swatch und Audemars Piguet erhältlich. Bei der Swatch-Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse haben sich schon am Freitagabend erste Fans eingefunden, um eine der ersten Uhren ergattern zu können.

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Trotz des eher garstigen Wetters liessen es sich über ein Dutzend Fans nicht nehmen, zu den ersten zu gehören, die eine limitierte Royal Pop kaufen können. Die Uhr wird von Swatch und der Luxusmarke Audemars Piguet herausgebracht und ist ab Samstag in ausgewählten Stores erhältlich. Auch in der Zürcher Bahnhofstrasse wird sie verkauft.

Vor der Swatch-Filiale hat sich schon eine Warteschlange gebildet. Bild: TeleZüri

«Ich freue mich einfach unglaublich», sagt einer der Wartenden zu Tele Züri. Er zeigt stolz seine Ausrüstung: Schlafsack, warme Kleider, Snacks und Wasser. Dicke Pullover sind auch nötig, in Zürich ist es besonders in der Nacht kalt und nass. Trotzdem zählt auch einfach der Event: Er sei auch für das Erlebnis gekommen, erklärt der Aargauer weiter. Das scheint auch bei anderen Wartenden der Fall zu sein. Sie sind mit Decken, aber auch Bier und Stühlen ausgerüstet und warten seit 17.30 Uhr vor der Filiale, wie sie selbst angeben.

Die Wartenden sind mit Stühlen, Getränken, Snacks und viel warmen Kleidern ausgerüstet. Bild: TeleZüri

Ein Italiener harrt mit seinen Freunden bereits seit Montag vor der Swatch-Filiale aus. Sie wechseln sich ab und freuen sich auf Samstag, wenn sie endlich die neue Uhr in den Händen halten können. Die Gruppe tut sich das an, weil die Zusammenarbeit zwischen Swatch und Audemars Piguet etwas Besonderes sei, wie sie sagen. (vro)