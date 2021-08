Mobilezone verdoppelt trotz weniger Umsatz den Gewinn

Wegen Finma-Rüge? Boris Collardi nimmt den Hut bei der Privatbank Pictet

Paukenschlag bei der Genfer Privatbank Pictet: Boris Collardi nimmt auf Anfang nächsten Monats den Hut. Der ehemalige Julius Bär-Chef war lediglich gut drei Jahre Teilhaber beim Westschweizer Geldhaus.

«Nach sorgfältiger Überlegung und in Absprache mit dem Teilhabergremium hat Boris Collardi entschieden, von seiner Funktion als Teilhaber zurückzutreten und Pictet per 1. September 2021 zu verlassen», teilte Pictet am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Ein Banksprecher betonte gegenüber der …