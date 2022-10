Ehemaliger FCZ-Sponsor laut Bericht in fragwürdige Geschäfte verwickelt

Glücksspiel in der Schweiz

Im privaten Rahmen darf jeder und jede in der Schweiz Geldspiele austragen. Für sogenannte Grossspiele braucht es eine Konzession, also eine Lizenz. Diese ist an viele Auflagen wie Sozialkonzepte und Sicherheitsmassnahmen gebunden. Seit 2019 brauchen auch Online-Casinos und-Wettangebote eine Konzession. Da ausländische Firmen keine Schweizer Zulassung erhalten können (ausser sie haben eine Schweizer Niederlassung) sind fast alle Online-Geldspiele von Anbietern, die ihren Sitz im Ausland haben, in der Schweiz verboten.