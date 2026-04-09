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Spritpreise reagieren nur träge auf Rückgang des Ölpreises

Ein Kunde bezieht Benzin an einer Hergol Tankstelle am Samstag, 5. Maerz 2022, in Stans im Kanton Nidwalden. Wegen dem Krieg in der Ukraine sind die Rohoelpreise diese Woche angestiegen. (KEYSTONE/Urs ...
Die Treibstoffpreise sind in der Schweiz seit der Waffenruhe noch nicht merklich gesunken.Bild: keystone

Spritpreise reagieren nur träge auf Rückgang des Ölpreises

09.04.2026, 15:0409.04.2026, 15:04

Nach der Waffenruhe im Nahen Osten ist der Ölpreis deutlich gesunken. Die Treibstoffpreise in der Schweiz reagieren nach dem Ende der verkehrsreichen Osterfeiertage jedoch nur verzögert auf die Entspannung am Ölmarkt.

Gemäss den Erhebungen des Touring Club Schweiz (TCS) haben am gestrigen Mittwoch die ersten Tankstellen den Dieselpreis gesenkt, weitere hätten am Donnerstag nachgezogen. Der Durchschnittspreis für den Liter Diesel liege nun bei 2.16 Franken, also 8 Rappen tiefer als vor Ostern, wie der TCS auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte.

Beim Benzin zeigte sich hingegen noch keine Bewegung. Der Preis liegt weiterhin bei 1.89 Franken für Bleifrei 95 und 2 Franken für Bleifrei 98. «Diesel reagiert in beide Richtungen schneller», sagte ein TCS-Sprecher.

Zuvor war der Preis für einen Liter Diesel nach dem Kriegsausbruch im Iran um 29 Prozent in die Höhe geklettert. Benzin verteuerte sich mit einem Anstieg von gut 17 Prozent weniger stark. Den stärkeren Preisanstieg beim Diesel erklärt der TCS mit einer höheren Nachfrage aus der Industrie.

Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent steht aktuell bei rund 98 Dollar. Im Zuge des Konflikts im Iran und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von davor etwa 70 Dollar auf zeitweise bis zu 120 Dollar verteuert.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese werden von TCS-Experten aufgrund von Informationen aus verschiedenen Quellen und von Stichproben getroffen. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. (pre/sda)

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Gefangen in der UBS-Bürokratie – oder in ihrer Arroganz
Ich war bis Mai 2025 während 35 Jahren CS-Kunde – und dann schaffte es die UBS nicht mal, mir innerhalb von fünf Tagen einen Beleg vom Februar 2025 zu schicken.
Mein Problem betrifft Tausende Schweizerinnen und Schweizer. Sie haben, wie ich auch, im letzten Jahr ihre Beziehung zur CS/UBS beendet, ihr Geld verschoben, die Steuerunterlagen sauber vorbereitet. Und dann das: Eine Behörde im Ausland verlangt nachträglich den Nachweis für eine einzelne Zahlung. Ich sehe sie auf dem Kontoauszug – aber ohne Beleg ist das wertlos.
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