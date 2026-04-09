Die Treibstoffpreise sind in der Schweiz seit der Waffenruhe noch nicht merklich gesunken. Bild: keystone

Spritpreise reagieren nur träge auf Rückgang des Ölpreises

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Nach der Waffenruhe im Nahen Osten ist der Ölpreis deutlich gesunken. Die Treibstoffpreise in der Schweiz reagieren nach dem Ende der verkehrsreichen Osterfeiertage jedoch nur verzögert auf die Entspannung am Ölmarkt.

Gemäss den Erhebungen des Touring Club Schweiz (TCS) haben am gestrigen Mittwoch die ersten Tankstellen den Dieselpreis gesenkt, weitere hätten am Donnerstag nachgezogen. Der Durchschnittspreis für den Liter Diesel liege nun bei 2.16 Franken, also 8 Rappen tiefer als vor Ostern, wie der TCS auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte.

Beim Benzin zeigte sich hingegen noch keine Bewegung. Der Preis liegt weiterhin bei 1.89 Franken für Bleifrei 95 und 2 Franken für Bleifrei 98. «Diesel reagiert in beide Richtungen schneller», sagte ein TCS-Sprecher.

Zuvor war der Preis für einen Liter Diesel nach dem Kriegsausbruch im Iran um 29 Prozent in die Höhe geklettert. Benzin verteuerte sich mit einem Anstieg von gut 17 Prozent weniger stark. Den stärkeren Preisanstieg beim Diesel erklärt der TCS mit einer höheren Nachfrage aus der Industrie.

Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent steht aktuell bei rund 98 Dollar. Im Zuge des Konflikts im Iran und der Blockade der für den Energietransport wichtigen Strasse von Hormus hatte sich der Preis von davor etwa 70 Dollar auf zeitweise bis zu 120 Dollar verteuert.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese werden von TCS-Experten aufgrund von Informationen aus verschiedenen Quellen und von Stichproben getroffen. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. (pre/sda)