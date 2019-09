100'000 Stück: Tesla liefert so viele Autos wie noch nie – Aktien legen kräftig zu

Josi explodiert, Meier steigert sich weiter – das erwarten wir von den NHL-Schweizern

In der Nacht auf den 3. Oktober startet die neue NHL-Saison. Mit dabei sind auch acht Schweizer, die mit einem Stammplatz rechnen können und fünf weitere, die noch darum kämpfen. Ein Duo will sich zudem in der AHL für grössere Aufgaben empfehlen.

Roman Josi steht vor einer ähnlichen Situation wie letztes Jahr: Die Fans in Nashville sind nach einem frühen Playoff-Out im Frühling enttäuscht und erwarten eine Reaktion. Insbesondere der Berner als Captain ist natürlich gefragt. Nach dem Abgang von P.K. Subban (zu New Jersey) ist er auch wieder der unumstrittene Star in Nashvilles Verteidigung. Er wird auch im Powerplay noch mehr Verantwortung übernehmen können.

Klar, auch Ryan Ellis und Mattias Ekholm sind sehr gut. Aber Josi ist das Gesicht …