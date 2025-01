Tesla verfehlt Erwartungen – Aktie sinkt

Tesla hatte 2024 den ersten Rückgang der Auslieferungen seiner Elektroautos seit mehr als einem Jahrzehnt erlitten. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte US-Hersteller lieferte knapp 1,79 Millionen Fahrzeuge an die Kunden aus. Das waren 19'355 weniger als 2023. Musk hatte einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt.

Der Kettensägenmann in Zürich: Was Javier Milei in den Stadtsaal von Kloten verschlägt

Kein Staatschef weltweit polarisiert derzeit so wie der Argentinier Javier Milei. In der Schweiz trat er in dieser Woche gleich zwei Mal auf. Was das Phänomen so besonders macht.

Im Waldstück rund um den Stadtsaal in Kloten schleichen Polizisten der Hundestaffel mit ihren Vierbeinern. Über dem Gebäude surrt eine Drohne, vor der Tür parkt ein Wasserwerfer. Es wimmelt von Beamten mit Körperpanzer, Schild und Gummischrot-Gewehr.