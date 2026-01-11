wolkig, wenig Schnee-1°
DE | FR
burger
Wirtschaft
WEF

Schweizer WEF-Chef Alois Zwinggi verteidigt Trumps Teilnahme

Managing Director World Economic Forum Alois Zwinggi looks on during an interview in the 55th annual meeting of the World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, Firday, Jan. 24, 2025. (Michael B ...
Der Schweizer WEF-Chef Alois Zwinggi verteidigt die Teilnahme des US-Präsidenten am World Economic Forum 2026 in Davos.Bild: keystone

«Frage nach Ausladung stellt sich nicht»: WEF-Chef verteidigt Trumps Teilnahme

11.01.2026, 11:1511.01.2026, 11:15

Vom 19. bis 23. Januar findet das World Economic Forum (WEF) in Davos statt, zu dem sich hochkarätige Gäste aus aller Welt treffen. Auch Donald Trump ist eingeladen, was jedoch angesichts der jüngsten Ereignisse in Venezuela auf reichlich Kritik stösst.

Trump fliegt trotz Venezuela zum WEF nach Davos – diese Top-Minister nimmt er mit

Im Interview mit «20 Minuten» verteidigt der Schweizer WEF-Chef Alois Zwinggi jedoch die Teilnahme des US-Präsidenten. «Wir wollen eine unparteiische Plattform für den Wettbewerb der Ideen sein», erklärt Zwinggi. Am WEF sollen «Repräsentanten unterschiedlichster Sichtweisen» teilnehmen. Daher stelle sich «die Frage nach einer Ausladung nicht», so Zwinggi.

Auf den Hinweis, dass Russland nach der Invasion in der Ukraine am WEF nicht mehr willkommen gewesen sei, entgegnet er: «Das ist etwas anderes.» Gegen Russland habe es international Sanktionen gegeben.

Zudem erwähnt der WEF-Chef, welche Themen besonders hoch auf der Agenda stehen würden. Die US-Zölle würden zwar dazu gehören, jedoch dürfe man «dieses einzelne Thema trotz der Tragweite nicht überbewerten». Es gehe darum, «alle grossen Themen der Welt auf der Agenda zu haben». Dazu würden auch KI gehören, oder wie Wohlstand innerhalb der planetaren Grenzen generiert werden könne. (hkl)

US-Präsident in Davos: Das WEF gibt auch zwei Trump-Gegnern eine Bühne
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Rekord an den Börsen – Eine Expertin sagt: «Lassen Sie sich nicht täuschen»
Zu viel Hype um KI? Eine Studie deutet auf übertriebene Erwartungen hin.
An den Börsen purzeln diese Woche die Rekorde. In der Schweiz hat der Bluechip-Index SMI ein Allzeithoch erreicht. In Deutschland hat der Leitindex Dax erstmals die Marke von 25'000 Punkten überschritten und damit ebenfalls ein Allzeithoch geschafft. Und nochmals ein Höchstwert gelang dem US-Leitindex S&P 500 mit erstmals über 6950 Punkten. Rekord, Rekord, Rekord.
Zur Story