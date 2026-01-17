Nebel-3°
T-Rex war erst mit 40 Jahren ausgewachsen

17.01.2026, 10:0317.01.2026, 10:03

Ungefähr 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Mensch ausgewachsen ist – beim Tyrannosaurus Rex waren es wohl zwei Jahrzehnte mehr. Erst mit etwa 40 sei der Jäger ausgewachsen gewesen, schliesst ein Forschungsteam.

The skeleton of a Tyrannosaurus rex named Trinity, is displayed during a preview by auction house Koller at the Tonhalle Zurich concert hall, on Wednesday, March 29, 2023 in Zurich, Switzerland. The 1 ...
Ein aus drei Skeletten zusammengesetzter Tyrannosaurus Rex.Bild: keystone

Das Team analysierte versteinerter Beinknochen von 17 Tieren verschiedenen Alters. Einen Grossteil seines Lebens habe er wohl damit verbracht, mit kleineren Raubtieren um Nahrung zu konkurrieren, erläutert das Team um Holly Woodward Ballard von der Oklahoma State University in Stillwater im Fachjournal «PeerJ».

Zu den Spätzündern zu gehören, habe für die Art aber womöglich auch Vorteile gehabt. Im Laufe seines Lebens hätten die Tyrannosaurier eine Vielzahl ökologischer Nischen besetzen können, was die Konkurrenz mit jeweils kleineren oder grösseren Artgenossen minderte. «Das könnte ein Faktor gewesen sein, der es ihnen ermöglichte, am Ende der Kreidezeit als Spitzenprädatoren zu dominieren», sagte Mitautor Jack Horner von der Chapman University in Orange.

Bisher wurde demnach angenommen, dass ein solcher Dinosaurier in der Regel im Alter von etwa 25 Jahren aufhörte, zu wachsen. Bei diesen Analysen seien aber Knochen einbezogen gewesen, die vermutlich gar nicht von Tyrannosauriern stammten, hiess es nun. Ausgewachsen konnte ein T-Rex demnach zwölf Meter gross sein und acht Tonnen wiegen. (cst/sda/dpa)

In Zürich wird ein millionenschweres T-Rex-Skelett versteigert
Wie das wirklich läuft an einer T-Rex-Versteigerung
