Ein Hobby-Fossiliensammler machte die ungewöhnliche Entdeckung bei einer Wanderung an den Stevns-Klippen in Dänemark. Bild: Shutterstock

66 Millionen Jahre altes Erbrochenes aus der Zeit der Dinosaurier entdeckt

Ein Stück versteinertes Erbrochenes aus der Zeit der Dinosaurier ist in Dänemark gefunden worden. Ein Hobby-Fossiliensammler machte die ungewöhnliche Entdeckung bei einer Wanderung an den Stevns-Klippen südlich von Kopenhagen, wie das Museum von Ost-Seeland am Montag berichtete.

Der Finder brachte die Versteinerung zur Untersuchung ins Museum, wo sie auf ein Alter von rund 66 Millionen Jahren geschätzt wurde.

Den Experten zufolge besteht das Fossil aus mindestens zwei Arten von Seelilien, die offenbar von einem Fisch gefressen wurden, der die unverdaulichen Teile dann erbrach.

«Dies ist eine wirklich ungewöhnliche Entdeckung», erklärte der Paläontologe Jesper Milàn. Sie werfe ein Licht auf die Nahrungskette während der Kreidezeit, die vor rund 143 Millionen Jahren begann und vor etwa 66 Millionen Jahren endete. (sda/afp)