Du wirst wütend, wenn du hungrig bist? Die Forschung könnte endlich eine Erklärung haben

Es gibt jedoch auch Kritik an der Studie. Zum einen ist das Sample mit etwas über 60 Probanden relativ klein. Ausserdem sei es schwer, in diesem Zusammenhang Ursache und Wirkung klar zu trennen. Hunger könne ein Ausdruck von Ärger sein, sagte der emeritierte Professor für Ernährungs- und Gesundheitspsychologie Johann Christoph Klotter von der Hochschule Fulda zur dpa.

Problematisch sind negative Gefühle, wenn man deren Ursache nicht erkennt. Denn dann fällt es umso schwerer, wieder zum Pfad der Glückseligkeit zurückzufinden. «Wenn ich wütend bin, muss ich nach der Quelle dieser Wut suchen», sagt Swami. Erkennst du also, dass du «hangry» bist, reicht ein kleiner Happen. So könne man seine Gefühle besser einordnen und die Situation besser meistern.

Die Forschenden um Viren Swami von der britischen Anglia Ruskin University (ARU) werteten die Angaben von über 60 erwachsenen Probanden aus, die über einen Zeitraum von 21 Tagen fünfmal am Tag per App nach ihrem Hungergefühl und Gefühlszuständen wie Ärger, Reizbarkeit und Vergnügen befragt wurden. Heraus kam, dass es in der Tat einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Hungergefühl und negativen Gefühlen gibt. Die Studie wurde im Fachjournal «Plos One» veröffentlicht.

Du bist reizbar, sensibel und würdest am liebsten auf etwas draufhauen. Sobald du jedoch was zu beissen kriegst, ist die Welt wieder im Reinen – kurz: Du warst «hangry». Die Wissenschaft hat diesen Zustand nun endlich auch ausserhalb von Laborversuchen beim Menschen nachgewiesen.

