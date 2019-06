Wissen

Kurioses: Diese Studie zeigt, wieso sechs Finger besser sind als fünf



Was bringen sechs Finger an einer Hand? Dieser Frage gingen Wissenschaftler der Universitäten Freiburg und Lausanne sowie des Imperial College in London nach. Das Ergebnis der Studie überraschte die Forscher, denn ein sechster Finger bringt nur Vorteile.

Und so sieht das dann unter einem Röntgengerät aus: Bild: Wikipedia

Die viel wichtigere Frage ist aber wohl, warum man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu erforschen. Die Antwort darauf ist denkbar einfach: Es gibt tatsächlich Menschen, die mit einem voll ausgebildeten sechsten Finger an jeder Hand geboren werden. Die vererbbare Besonderheit nennt sich Polydaktylie und kann nicht nur die Finger, sondern auch die Zehen betreffen.

Gut, nun also zurück zur Ursprungsfrage: Was bringt denn nun ein sechster Finger? Laut den Forschungsergebnissen behindert er die Motorik der Hand nicht, sondern erhöht die Bewegungsfähigkeit sogar deutlich. So können Personen mit Polydaktylie Bewegungen mit einer Hand ausführen, für die Menschen mit fünf Fingern beide Hände benötigen.

Die sechsten Finger verfügen dabei über eigene, ausgebildete Muskeln und Nerven, mit deren Hilfe sie unabhängig von den anderen Fingern bewegt werden können. Für das Hirn ist das zusätzliche Gliedmass überhaupt kein Problem. Untersuchungen der Gehirnaktivität haben ergeben, dass das Hirn den zusätzlichen Finger steuern kann, ohne dabei anderweitig eingeschränkt zu sein.

Die Studie könnte die Entwicklung von zusätzlichen künstlichen Gliedmassen entscheidend vorantreiben. Die Forscher nennen als Beispiel einen Chirurgen, der durch einen zusätzlichen Arm nicht mehr auf einen Assistenten angewiesen wäre. (pls)

