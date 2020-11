Wissen

History

Der Mann im Trommelfeuer



Bild: U.S. National Archives

Der Mann im Trommelfeuer

1914 ziehen Männer euphorisch in den Ersten Weltkrieg. Sie folgen einem Männlichkeitsideal, das im maschinellen Kugelhagel in Stücke gerissen wird. Das Ideal des glorreichen Ritters entpuppt sich als Fata Morgana.

Alexander Rechsteiner / Schweizerisches Nationalmuseum

«Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure Hoffnung», schrieb Thomas Mann im August 1914, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der deutsche Schriftsteller formulierte, was viele Menschen in Deutschland, aber auch in Frankreich, England, Russland und Österreich fühlten. «Endlich Krieg!»: Was über 100 Jahre später befremdend klingt, war 1914 eine populäre Meinung.

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum Mehrmals wöchentlich spannende Storys zur Geschichte der Schweiz: Die Themenpalette reicht von den alten Römern über Auswandererfamilien bis hin zu den Anfängen des Frauenfussballs.

blog.nationalmuseum.ch



Die Zeit zwischen 1870 und 1914 war eine Periode von aussergewöhnlicher politischer Stabilität in Westeuropa. Der letzte grössere Krieg endete 1871 mit einem Sieg der Deutschen über Frankreich. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, rund 40 Jahre später, durchschritt Westeuropa eine beispiellose Transformation: In Deutschland nahm die Stahlindustrie Fahrt auf, Grossbritannien baute seinen Einfluss in Übersee weiter aus, neue Erfindungen wie das Telefon oder die Glühbirne begeisterten die Menschen.

Bewaffnete Konflikte fanden während dieser Zeit in den fernen Kolonien statt. Durch den Filter der Literatur wurden aus diesen Kriegserfahrungen Heldengeschichten, welche die Vorstellungen der Jugend Europas, was Krieg bedeutete, prägten. Es waren Geschichten von mutigen «Gentlemen» mit gepflegten Schnurrbärten und glänzenden Uniformen, die den einheimischen Völkern den «lang ersehnten Fortschritt» brachten, wenn nötig mit Gewalt.

1914 brach durch eine Verkettung von Ereignissen, Allianzen und aufgrund von Ängsten und Animositäten in Europa der Krieg aus. Nicht nur in deutschen Städten zogen Studenten jubelnd durch die Strassen. Zwar gab es neben der Kriegseuphorie auch skeptische und warnende Stimmen, doch in allen Ländern, die sich am Krieg beteiligten, meldeten sich in den ersten Monaten hunderttausende Männer freiwillig zu den Waffen.

Sie hatten keine Vorstellung davon, dass sie in den ersten industriellen Vernichtungskrieg der Menschheit zogen. Bekannt sind die Bilder von fröhlich winkenden Soldaten in Eisenbahnwaggons, auf denen in Kreide «Ausflug nach Paris» geschrieben steht. Sie rechneten mit einem kurzweiligen, ehrenvollen Krieg, mehr Schlägerei als Schlacht.

In den Köpfen der Soldaten existierte es damals noch, das Ideal des Ritters, der in seiner prächtigen Rüstung in den Krieg zieht. Davon zeugen die farbenfrohen Uniformen mit glänzenden Helmen, auffälligen Mützen und traditionellen Säbeln. Die Kleidung sollte nicht schützen, sondern die Männlichkeit des Trägers zelebrieren, so wie sie es seit Jahrhunderten getan hatte.

Doch das Bild des glorreichen Kriegers entpuppte sich schnell als Fata Morgana. Denn was die Soldaten auf dem Schlachtfeld erwartete, war nicht der Kampf Mann gegen Mann, sondern eine von der Industrialisierung hochgezüchtete und effiziente Kriegsmaschinerie. Im Trommelfeuer der Maschinengewehre werden die Männer niedergemäht, von Granaten zerfetzt und in den Nebelschwaden des Giftgases erstickt.

Der industrielle Krieg macht deutlich: Das Ideal der Männlichkeit unterliegt der Maschine, die es selbst erschaffen hat. Was bleibt, sind Leichen, Prothesen und vom Bombendonner in den Wahnsinn getriebene Gestalten. Männer mit körperlichen Verstümmelungen und psychischen Schäden kehren das bisher gültige Männlichkeitsideal ins Gegenteil. Diese Ideale werden seit der Antike immer wieder neu verhandelt.

Doch der Blick in die westeuropäische Geschichte zeigt, dass der Mann den Idealen nie gerecht wird und an ihnen regelmässig zerbricht. Bei aller Dominanz bleibt er auf tragische Weise in Rollenbilder verstrickt. Auch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs führt zu einem Wandel des männlichen Rollenbildes. Die Kunst der Zwischenkriegszeit zeugt davon. Und der Mann zieht zwar weiterhin in den Krieg, er tut dies nun aber nicht nur besser geschützt, sondern in der Regel auch weit weniger euphorisch.

Der erschöpf­te Mann 16.10.2020 – 10.01.2021

Landesmuseum Zürich

Seit Jahrhun­der­ten pendeln Ideale der Männlich­keit zwischen unverletz­li­cher Stärke und offen gezeigter Schwäche. Die vierte Schau der beiden Gastku­ra­to­ren Stefan Zweifel und Juri Steiner im Landes­mu­se­um unternimmt einen Streifzug durch die europäi­sche Kulturge­schich­te des Mannes. Seine Spuren finden sich durch die Jahrhun­der­te in Kunst, Geschich­te, Literatur oder Kino.



>>> Weitere historische Artikel auf: blog.nationalmuseum.ch watson übernimmt in loser Folge ausgesuchte Perlen aus dem Blog des Nationalmuseums. Der Beitrag «Der Mann im Trommelfeuer» erschien am 3. November.

blog.nationalmuseum.ch/2020/11/der-mann-im-kugelhagel

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Der Erste Weltkrieg in Bildern Tauben: Lebendige Drohnen im Dienste der Grande Nation Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter