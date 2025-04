Neuseeländische Briefmarke mit der «Santa Maria». Neftali Bild: Shutterstock

500 Jahre altes Wrack der «Santa Maria»

Forscher finden das Flaggschiff von Kolumbus

Mehr als 500 Jahre lang liegt sie schon vor der Nordküste Haitis: Die «Santa Maria», das Flaggschiff der ersten Expedition von Christoph Kolumbus nach Amerika. Jetzt hat ein Team um den bekannten amerikanischen Unterwasserarchäologen Barry Clifford möglicherweise das Wrack des berühmten Schiffs gefunden.

Vermutlich das Wrack der «Santa Maria»: Überreste eines Schiffs vor der Nordküste Haitis. Bild: Brandon Clifford

Sollte sich der Fund bestätigen, wäre es eine der bedeutendsten Entdeckungen in der Geschichte der Unterwasserarchäologie. «Alle geographischen, unterwassertopographischen und archäologischen Indizien deuten stark darauf hin, dass es sich bei diesem Wrack um das Flaggschiff von Kolumbus handelt», sagte Clifford laut independent.co.uk.

Die Forscher wollen nun detaillierte archäologische Untersuchungen am Wrack vornehmen. Bisher beschränkten sie sich darauf, die Überreste des Schiffs zu vermessen und zu fotografieren.

Die erste Reise von Kolumbus: Ostasien gesucht, Amerika entdeckt. Karte: Wikipedia

Auf Sandbank oder Riff gelaufen

Die «Santa Maria», vom Schiffstyp her eine Karavelle oder Karacke, war grösser als die «Niña» und die «Pinta», die beiden anderen Schiffe der kleinen Flotille, mit der Kolumbus nach Ostasien segeln wollte – und stattdessen Amerika entdeckte. Das Flaggschiff lief am Weihnachtstag 1492 auf eine Sandbank oder ein Riff vor der Insel Hispaniola, auf der heute Haiti und die Dominikanische Republik liegen.

Standbild von Kolumbus in Barcelona. Bild: Shutterstock

Aus dem Holz des gestrandeten Schiffs bauten die Spanier ihre erste Siedlung in der Neuen Welt, La Navidad. Das Fort bestand nur kurze Zeit, bis es von den Einheimischen niedergebrannt wurde. 2003 konnten Archäologen den Ort bestimmen, an dem La Navidad wahrscheinlich gegründet worden war.

Mit dieser neuen Information konnte Clifford die Logbücher von Kolumbus auswerten, um das Wrack zu finden. Das Team um Clifford untersuchte in der Folge mit modernsten Geräten mehr als 400 verdächtige Stellen am Meeresboden vor der Nordküste Haitis und konnte schliesslich ein kleines Areal eingrenzen, in dem es nun das Wrack fand.

(dhr)

Zweifel an angeblichem Fund der «Santa María»

Hier lesen Sie mehr dazu Spanische Experten meldeten laut Medienberichten Zweifel an dem Fund an. Das Schiff aus Holz hätte keine 500 Jahre unter Wasser überdauern können. Zudem seien in der Karibik Hunderte Schiffe gesunken, eine Verwechslung sei daher wahrscheinlich.