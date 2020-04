Hieroglyphen, Pyramiden und die Sphinx: Was weisst du über das Alte Ägypten?

Quiz

Die Zeichen sind stets in Richtung Textanfang gewandt, so lässt sich die Schriftrichtung erkennen.

7. Was sind Nebenbestattungen?

Wenn jemand es tatsächlich wagte, einen Mitmenschen am selben Tag bestatten zu lassen, an dem auch die Begräbniszeremonie des Pharaos stattfand, durfte er dies aufgrund der strengen Trauerregelung, nach der alle Tränen und alles Wehklagen allein dem toten Pharao gebührten, nur sehr notdürftig verrichten: Die Leiche musste in einem dafür vorgesehenen Gräberfeld in der Wüste begraben werden, die Anwesenheit eines Priesters oder Familienmitglieds war unter Todesstrafe verboten.

Starb ein Pharao oder ein hoher Beamter, wurden auch seine Familienangehörigen und Diener mit ihm bestattet, damit sie ihrem Herren auch im Jenseits weiter dienen konnten. Auch seine Lieblingstiere sollten sich mit ihm auf den Weg machen. Da die betreffenden Personen und Tiere zum Zeitpunkt des Todes des Pharaos noch lebten, wurden sie vor der Bestattung getötet oder lebendig begraben.

Starben die Kinder höhergestellter Personen, wurden ihre Spielzeuge in eigens dafür hergerichteten Gräbern neben ihnen begraben.