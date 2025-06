So viel sei schon verraten: Venedig ist zwar eine Touristenmetropole, gehört aber nicht zu den Top 20. Bild: Shutterstock

Quizzticle

Nenne die 20 Städte mit den meisten Touristen – oder bleib zuhause

Lena Schibli Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse

Um den aktuellen Aufhänger für dieses Quiz nachvollziehen zu können, braucht es eine kurze Erläuterung.

Das Dauerthema der täglichen Morgensitzung der watson-Redaktion war nämlich die Luxus-Hochzeit aller Luxus-Hochzeiten, die Hochzeit der Superlativen: Genau, die von Multimilliardär und Amazon-Boss Jeff Bezos in Venedig. Budget: je nach Quelle 40 bis 76 Millionen Euro.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez vor ihrer Hochzeit in Venedig. Bild: keystone

Da stellte sich die Frage, ob in Venedig für die Bezos-Sause alle Touristen und Touristinnen weggescheucht, alle Kreuzfahrtschiffe verbannt wurden.

Folglich war die nächste logische Frage: Hat Venedig im globalen Vergleich überhaupt so viele Touristen? Müsste im Falle von anderen pompösen Promi-Hochzeiten in anderen Städten noch mehr Touristen weggescheucht werden als in Venedig?

Et voilà, jetzt sind wir hier, liebe Quizzticle-Klasse, und ihr sollt jetzt die 20 meistbesuchten Städte der Welt auflisten.

Der Aufhänger hätte zugegeben auch einfach Sommer oder Beginn der Ferienzeit sein können. Aber ihr habt ja bis hier gelesen, nicht wahr.

Viel Spass beim Quizzen!

Und so geht's:

Zähle die 20 Städte mit den meisten Besucher und Besucherinnen auf.

Als Hilfe erhältst du eine Sehenswürdigkeit (nicht unbedingt die berühmteste, weil zu einfach).

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 16–20 Punkte: 6,0 – Profi!

13–15 Punkte: 5,5

10–12 Punkte: 5,0

8–9 Punkte: 4,5

5-7 Punkte: 4,0

Unter 5 Punkten: Google mal paar Sehenwürdigkeiten!

Noch mehr Quizzticles: