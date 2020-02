Ohren zu und durch: Hier kommt der einzig wahre Sirenen-Test

Quiz

Die fiesen Stalkerinnen verfolgen gern Männer, die ihnen besonders gut gefallen, so lange, bis diese komplett wahnsinnig werden.

Sie schreien jedem, der ihnen begegnet, so lange ins Ohr, bis er taub ist.

Seirá ist altgriech. für Dämon – also sind Sirenen wohl sowas wie böse Geister oder Teufelswesen.

Seirá ist altgriech. für Zauber, Magie – also sind Sirenen wohl sowas wie Zauberwesen oder Magierinnen.

Seirá ist altgriech. für Gesang – also sind Sirenen wohl sowas wie Sängerinnen.

Seirá ist altgriech. für Seil, Strick, Lasso – also sind Sirenen wohl sowas wie Fängerinnen oder Fesslerinnen.

Er stopft den Sirenen Wachs in die Münder und bindet sie dann an den Schiffsmast.

Er stopft seinen Gefährten Wachs in die Ohren und lässt sich selbst an den Schiffsmast binden.

Inzest-Witze sind total out – es ist Apollon, der Gott der Künste (und noch etwa 100'000 anderen Sachen)!

Wie gesagt, die Griechen kannten nichts, also wahrscheinlich ist er gleichzeitig ihr Bruder und Cousin ersten Grades.

So genau weiss das keiner, eine Art tödliche Lethargie scheint sie vollends lahmzulegen, sodass sie allmählich anfangen vor sich hin zu faulen.

«Fast schon schüchtern spähten sie in unsere Richtung, wie drei Jungfrauen, die sich vor der brodelnden Leidenschaft ausgehungerter Matrosen fürchteten.»

«Sie sind nicht so schön, wie sie gemalt werden, denn in gewisser Weise haben sie ein Gesicht wie ein Mann.»

10. Wie starben die Sirenen?

Also bitte, Sirenen sterben nicht.

Leider konnten sie das Leben nur so lange ertragen, wie wie sie imstande waren, jeden vorbeifahrenden Seemann anzulocken und ihm den Tod zu bringen. Als sie scheiterten, stürzten sie sich in die Fluten und starben.