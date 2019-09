Warum Korrektoren weinen – das Quiz der immer gleichen Deutsch-Fehler

Quiz

1. Fangen wir am Anfang an: Das Anfang-anfangs-Problem ist so häufig, dass Korrektoren davon in ihren Albträumen heimgesucht werden. Einer der folgenden Sätze ist standardsprachlich NICHT korrekt. Welcher?

Anfang Oktober soll es noch ein paar warme Tage geben.

Die Schule beginnt anfangs des Monats.

Die neue Regelung trat Anfang des letzten Jahres in Kraft.

Sie hatte anfangs ein schlechtes Gefühl, aber das legte sich bald.