Wissen

Rätsel der Woche

Kannst du den Esel drehen? Ein Hölzchen muss reichen



Bild: Shutterstock

Kannst du den Esel drehen? Ein Hölzchen muss reichen

«Turning the Donkey» nennt sich dieses kleine Zündholzrätsel, das ursprünglich auf den Philippinen ersonnen worden sein soll. Es geht darum, nur ein einziges Zündhölzchen zu verschieben und den Esel so in eine andere Richtung schauen zu lassen.

Bild: watson

Welches Hölzchen musst du wohin verschieben, damit der Esel nicht mehr von links nach rechts schaut?

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Entweder man sieht's – oder halt nicht. Wenn man's sieht, ist es einfach:

Bild: watson

Umfrage Wie schwierig war dieses Rätsel? 5 (sehr schwierig)

4

3

2

1 (sehr einfach)

Abstimmen 2 5 (sehr schwierig) 0%

4 0%

3 0%

2 0%

1 (sehr einfach) 0%

(dhr)

Abonniere unseren Newsletter