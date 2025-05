An Auffahrt kommt es immer wieder zu Stau. Bild: KEYSTONE

Auffahrt: Warum feiern wir das schon wieder?

Heute feiern wir Auffahrt. Doch was hat dieser Feiertag überhaupt für eine Bedeutung? Und was hat er mit Karfreitag, Ostern und Pfingsten zu tun?

Wann ist Auffahrt?

Auffahrt ist nicht an ein fixes Datum gekoppelt, sondern richtet sich nach Ostern. Auffahrt ist jeweils 39 Tage nach Ostersonntag und zehn Tage vor Pfingsten.

Was ist die Bedeutung von Auffahrt?

Bild: Pixabay

Auffahrt und Pfingsten hängen laut christlichem Glauben mit dem Karfreitag und Ostern zusammen. Laut biblischer Erzählung starb Jesus an Karfreitag, nachdem er verraten und verurteilt worden war. Er wurde gekreuzigt, weil er behauptete, Gottes Sohn zu sein. An Ostersonntag soll er auferstanden sein.

«Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.» Apostelgeschichte 1,3.9–10

Jesus zeigte sich nach seiner Auferstehung während den darauffolgenden 40 Tagen immer wieder seinen Jüngern und «hat vom Reich Gottes gesprochen». Am letzten Tag wurde er zum «Himmel emporgehoben». Dies wird heute als Auffahrt oder Christi Himmelfahrt gefeiert.

Was ist die Bedeutung von Pfingsten?

Bild: Herrad von Landsberg

Zehn Tage danach wird Pfingsten gefeiert. Am «fünfzigsten Tag» nach Ostern wurde den Jüngern die Botschaft überbracht, dass sie die Lehren von Jesus auf der ganzen Welt verteilen sollten. Es gilt als «Geburt» der Kirche.

«Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.» Apostelgeschichte 2,1–4

Der Tag, an dem Pfingsten gefeiert wird, variiert jedes Jahr. Das Datum ist abhängig vom Ostertermin, der jeweils am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang angesetzt wird. Pfingsten fiel letztmals im Jahr 1818 auf den frühestmöglichen Termin 10. Mai. Das nächste Mal ist erst 2285 wieder möglich.

Wo sind Auffahrt und Pfingsten ein Feiertag?

Auffahrt ist in allen Kantonen ein dem Sonntag gleichgestellter Feiertag. Anders sieht es bei Pfingsten aus. Der Pfingstmontag ist nicht in allen Kantonen ein Feiertag, selbst in den Kantonen gibt es regionale Unterschiede.

Pfingstmontag (8. Juni 2025) ist in folgenden Kantonen ein Feiertag:

Zürich

Bern

beide Basel (Basel-Stadt, Basel-Land)

in sämtlichen Ostschweizer Kantonen: Schaffhausen, beide Appenzell, St. Gallen, Graubünden, Thurgau

in den Westschweizer Kantonen Waadt, Genf und Jura.

In den anderen Kantonen gibt es regionale Unterschiede oder der Pfingstmontag ist kein gesetzlicher Feiertag.

(pit)