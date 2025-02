In der Schweiz muss man sich bisher mit einer Wildsafari begnügen, um die Schneeglöckchen in freier Wildbahn zu entdecken.

Im Schneeglöckchenland England ist die Blume tief in der Kultur verwurzelt. Im 19. Jahrhundert schmückten Schneeglöckchen die Wege zu den Toilettenhäuschen auf Friedhöfen, sodass diese in der dunklen Jahreszeit von weissen Blüten erleuchtet wurden. Viele dieser Friedhöfe beherbergen heute seltene Sorten und organisieren sogenannte Schneeflöckchen-Safaris.

Bowles’ Wortschöpfung liess die Leidenschaft so richtig blühen – heute findet man die Liebhaber von Schneeglöckchen, botanisch Galanthus, abgeleitet vom griechischen gála für Milch und ánthos für Blüte, nicht nur in England, sondern überall auf der Welt. Heimisch ist die Blume in Europa und Vorderasien.

Der Begriff Galanthophiler geht zurück auf den britischen Gärtner E. A. Bowles (1865–1954), der einen ebenfalls begeisterten Schneeglöckchenliebhaber in einem Brief mit «Sehr geehrter Galanthophile» ansprach.

Jetzt bestätigen Forscher: Wir haben häufiger Corona als zu Beginn der Pandemie

Eine Studie zeigt, dass sich der Immunschutz nach einer Coronainfektion seit Omikron deutlich verändert hat. Das hat Folgen für die Covid-Impfstoffe, die schneller aktualisiert werden müssen.

Fünf Jahre ist es her, seit sich die ersten Menschen in der Schweiz mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Das Coronavirus ist nicht verschwunden und macht Menschen weiterhin in kleineren Wellen krank. Das Virus verändert sich dabei weiterhin, so wie zu Beginn der Pandemie der Wildtyp aus Wuhan schnell zu den gefährlichen Alpha- und Delta-Varianten mutierte.