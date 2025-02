Bald spriessen die ersten Schneeglöckchen. Bild: KEYSTONE

Der Frühling nimmt Anlauf – bis zu 15 Grad am Wochenende

Die ersten Zugvögel sind aus dem Süden zurück in die Schweiz gekehrt. Mit ihrem Gepäck bringen sie mildere Temperaturen: Gegen Ende der Woche steigen die Temperaturen 10 bis 15 Grad an.

So sehen die nächsten Tage aus

Für die kommenden Tage wird sich das Wetter mild und wechselhaft gestalten. In den Bergen wird es deutlich sonniger. Am Montagmittag löst sich die Nebeldecke vielerorts auf. Auch in den tiefen Lagen zeigt sich die Sonne gelegentlich. Bis Mittwoch ist im Mittelland allerdings mit einer schwachen bis mässigen Bise zu rechnen.

Die Temperaturen steigen schweizweit an. screenshot: meteoschweiz

Gegen Ende der Woche sind vermehrt Sonnenstrahlen zu erwarten. screenshot: meteoschweiz

Strahlend blauer Himmel ist im Mittelland voraussichtlich weiterhin nicht in Sicht, immer wieder zeigen sich Wolkenfelder.

Die Temperaturen steigen schweizweit jeden Tag an. Auf der Alpennordseite liegen die Höchsttemperaturen am Wochenende bei 12 Grad, in der Deutsch- und Westschweiz sogar bei 15 Grad. Den Prognossen zufolge bleiben die milden Temperaturen beständig. (cst)