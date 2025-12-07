anhaltender Regen
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Quizz den Huber: Heute könntest du gewinnen – wenn du extrem schlau bist

Badge Quiz

QDH: Heute verpasst Huber die Wohlfühlzone

quelle: watson.ch/shutterstock
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht.
07.12.2025, 20:1407.12.2025, 20:14
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Wir fragten beim letzten Mal nach Merch. Immerhin fast die Hälfte der SpielerInnen kann sich für QDH-Merch erwärmen, für ein Shirt, einen Pulli, ein Tassli oder halt auch was anderes.

Willst du QDH-Merch?
Ich will ein T-Shirt (für mich oder vielleicht auch verschenken).10%
Ich will einen Hoody (für mich oder vielleicht auch verschenken).8%
Ich will endlich eine Huber-Baseballmütze (für mich oder vielleicht auch verschenken).5%
Ein Tassli reicht.14%
Ich will schon was, aber nicht das. Lasst uns abstimmen, was wir wollen!9%
Lass mal gut sein.54%
An dieser Umfrage haben insgesamt 4180 Personen teilgenommen
Was ist «Quizz den Huber»?
Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Ich war darob so erfreut, dass ich gleich mal virtuell was zusammengestiefelt habe. Ist jetzt noch nicht der Oberbrüller und da muss sicher noch eine Grafikperson drüber, aber es wäre ja schon recht amüsant, wenn die Rübe unserer hellsten Kerze plötzlich irgendwo in Rimini am Buffet auftauchen würde. Oder am Konzert des Wu-Tang Clans. Oder am Clubtreffen des Chaos Computers Clubs.

Bild

Es muss ja auch kein Shirt sein. Immerhin neun Prozent wollten nämlich was anderes. Bitte in die Kommentare mit euren Wünschen. Jetzt kann ich noch was richten. Wenn ich dann mit dem Marketing-Menschen verhandeln muss, ist es zu spät. Da zählen nur noch harte Fakten.

Huber hat ja beim letzten Quiz etwas den Schlendrian raushängen lassen und die beiden letzten Fragen etwas auf die gar leichte Schulter genommen. Das hat ihn im Nachhinein geärgert. Heute muss er sich nichts vorwerfen lassen. Heute lag einfach nicht mehr drin ... so schwierig waren die Fragen.

So.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen
Cover Image

QDH #357

Schlägst du unsere Redaktions-Enzyklopädie?

Das gibt es tatsächlich – die Excel-WM

Video: watson/Emanuella Kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Flutung der Sihlebene
1 / 8
Die Flutung der Sihlebene

Für den geplanten Stausee ...
quelle: e-pics
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Waschbär betrinkt sich bei Einbruch und wird ohnmächtig
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
QDH: Heute verpasst Huber die Wohlfühlzone
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie besiegen? Einfach wird es nicht.
Liebe Huberquizzer
Zur Story