QDH: Heute verpasst Huber die Wohlfühlzone
Liebe Huberquizzer
Wir fragten beim letzten Mal nach Merch. Immerhin fast die Hälfte der SpielerInnen kann sich für QDH-Merch erwärmen, für ein Shirt, einen Pulli, ein Tassli oder halt auch was anderes.
Ich war darob so erfreut, dass ich gleich mal virtuell was zusammengestiefelt habe. Ist jetzt noch nicht der Oberbrüller und da muss sicher noch eine Grafikperson drüber, aber es wäre ja schon recht amüsant, wenn die Rübe unserer hellsten Kerze plötzlich irgendwo in Rimini am Buffet auftauchen würde. Oder am Konzert des Wu-Tang Clans. Oder am Clubtreffen des Chaos Computers Clubs.
Es muss ja auch kein Shirt sein. Immerhin neun Prozent wollten nämlich was anderes. Bitte in die Kommentare mit euren Wünschen. Jetzt kann ich noch was richten. Wenn ich dann mit dem Marketing-Menschen verhandeln muss, ist es zu spät. Da zählen nur noch harte Fakten.
Huber hat ja beim letzten Quiz etwas den Schlendrian raushängen lassen und die beiden letzten Fragen etwas auf die gar leichte Schulter genommen. Das hat ihn im Nachhinein geärgert. Heute muss er sich nichts vorwerfen lassen. Heute lag einfach nicht mehr drin ... so schwierig waren die Fragen.
So.
Und jetzt Quiz.
QDH #357
Schlägst du unsere Redaktions-Enzyklopädie?