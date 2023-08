Tatsächliche Vergütung für Krebs-Therapie bleibt unter Verschluss

Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass die beiden Pharma-Unternehmen, die in der Schweiz für die Therapie eine Zulassung hätten, bei einer Publikation zum Listenpreis von rund 370'000 Franken zurückkehren würden. In den Verträgen sieht eine Guillotine-Klausel diese Möglichkeit bei Veröffentlichung der Preise vor, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem am Montag veröffentlichten Urteil schreibt.

Hotelpaläste im Alpenland

Während der allgemein als «Belle Époque» bekannten Zeit (ca. 1880–1914) war die Schweiz ein in ganz Europa beliebtes Reiseziel und erlebte einen nie zuvor gesehen Boom in der Tourismusindustrie und im Hotelbau. Reiche Gäste aus dem Ausland verkehrten in neuen Luxushotels der Superlative: den sogenannten «Grandhotels». Diese besonders imposanten und opulenten Prachtbauten, die an die Schlösser der Aristokratie erinnerten, prägten an vielen Orten zunehmend das Landschaftsbild.

Wenn man an «Ferien» denkt, denkt man natürlich auch ans Verreisen. Man will das Bekannte hinter sich lassen und neue Orte kennenlernen. Im Europa des 19. Jahrhunderts – als man noch nicht mit dem Flugzeug für ein paar Wochen nach Bali oder in die Karibik fliegen konnte – waren die Schweizer Alpen das exotische Reiseziel par excellence. Jahrhundertelang als unheimlich empfunden und weitgehend gemieden, erweckten die Berge im 18. Jahrhundert die Neugier der Naturforscher.