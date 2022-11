Studie: «Es gibt viele Frauen, die mehr Lust auf Sex haben als viele Männer»

Männer haben im Durchschnitt eine stärkere sexuelle Motivation als Frauen. Das stellten Sozialpsychologen der Universität des Saarlandes bei der Analyse von mehr als 200 Studien seit dem Jahr 1996 mit insgesamt mehr als 620'000 Teilnehmern ab 14 Jahren fest. «Der Unterschied ist etwas weniger als halb so gross wie der Geschlechterunterschied in der Körpergrösse», sagt Ko-Autor Malte Friese. Publiziert wurde die Studie im Fachblatt «Psychological Bulletin».

Der «Camino Español» durch die Schweiz

Während der Gegenreformation knüpften die katholischen Kantone der Schweiz starke Bande mit Spanien, um den Ambitionen der Reformierten entgegenzuwirken. Für kurze Zeit führte die «Spanische Strasse» – ein besonders wichtiger Nachschubweg zwischen Spanien und den Vereinigten Niederlanden – sogar durch die Schweiz.

Spaniens Goldenes Zeitalter hatte einen nicht zu unterschätzenden kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf die gesamteuropäische Geschichte. Spanien kontrollierte breite Landstriche in Amerika, Westeuropa, Afrika und Asien – so beneidete ganz Europa Spaniens Macht und Ansehen. Dank der Bodenschätze in Amerika und den Handelsbeziehungen mit China und Japan konnten die Spanier Frankreichs Ambitionen in Europa eindämmen, die Interessen der römisch-katholischen Kirche während der Reformation verteidigen und als Hauptbollwerk gegen das wachsende Osmanische Reich fungieren.