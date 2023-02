Der erigierte Penis wird im Schnitt immer länger

Der erigierte Penis wird immer länger: Das hat eine Vergleichsstudie zu Tage gebracht. Der Zuwachs liegt bei 24 Prozent.

Mehr «Wissen»

Ein Artikel von

Eine Vergleichsstudie hat herausgefunden, dass die durchschnittliche Länge des erigierten Penis bei Männern in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit zugenommen hat. Konkret liegt der Zuwachs bei 24 Prozent – von etwa 12,3 Zentimeter im Jahr 1990 auf bis zu 15,2 cm im Jahr 2020.

In einem im Fachjournal «The World Journal of Men's Health» veröffentlichen Beitrag wurden erstmals 75 Untersuchungen zu diesem Thema, die zwischen 1942 und 2021 erschienen sind, ausgewertet und verglichen; mit Daten von 55'761 Männern.

Eine Vergleichsstudie besagt, dass die Länge des erigierten Penis in 30 Jahren erstaunlich zugenommen hat. Bild: Shutterstock

Andere Abmessungen sind weitgehend unverändert

Die Forscher unter Führung von Dr. Michael Eisenberg, Urologe an der amerikanischen Standford-Universität, fanden nicht nur heraus, dass die Grösse abhängig von der Region ist, in der Menschen leben. Auch die Zeit spielt offenbar eine Rolle: Die Länge des erigierten Penis hat sich in allen Altersgruppen in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert. Andere Abmessungen, wie Umfang oder Länge im Normalzustand, seien weitgehend unverändert geblieben.

Letzteres kann aber auch daran liegen, dass die Normen für die Messung an einem erschlafften Penis unterschiedlich sind, so die Autoren. Die Daten bei erigierten Sexualorganen seien hingegen genauer, wenn auch nicht immer exakt gleich. Die Temperatur im Raum könnte die Messungen ebenfalls beeinflusst haben. In einigen Studien hätten die Teilnehmer selbst den Penis vermessen – auch hier könnte es zu Fehlern gekommen sein. Der Trend zur wachsenden Länge sei aber über alle Studien hinweg zu beobachten.

In der Vergangenheit hat es bereits mehrere Studien über sinkende Spermienraten bei Männern sowie häufiger vorkommende Hodentumore und geringe Testosteron-Werte gegeben.

Woher kommt der Zuwachs?

Bei der Suche nach Ursachen geben die Wissenschaftler mehrere mögliche Gründe an. «Es kann spekuliert werden, dass diese Veränderungen mit Beobachtungen zusammenhängen, dass pubertäre Entwicklungen bei jüngeren Jungen auftreten als in der Vergangenheit», heisst es in der Studie.

Daten deuten offenbar darauf hin, dass ein früheres Pubertätswachstum mit erhöhten Körpergrössen, einschliesslich einer längeren Penislänge, verbunden sein kann. Einige Studien hätten herausgefunden, dass eine sitzende Lebensweise und Fettleibigkeit oder hormonstörenden Substanzen eine Rolle spielen könnten. Die Forscher empfehlen, dass in weiteren Forschungsprojekten der Trend bestätigt werden sollte und man sich mehr der Ursachenforschung widme.

So misst du die Grösse deines Penis richtig

Um die Penislänge und den Umfang korrekt messen zu können, sollte das Glied erigiert sein. Nun ist ein flexibles Massband wichtig, denn mit diesem kannst du die Länge besser als mit einem Lineal bestimmen. Wer kein flexibles Massband zur Hand hat, kann auch einen Faden nehmen und dann die dort markierte Länge anschliessend mithilfe eines Lineals nachmessen.

Um den Umfang zu messen, legst du das Massband oder den Fanden an die breiteste Stelle deines Gliedes an. Um die Penislänge zu messen, positionierst du die Spitze des Massbands oder das eine Ende des Fadens direkt an der Spitze des Penis. Nun ziehst du das Messwerkzeug über die Oberseite des Glieds bis zum Schaft – bis zu dem Punkt, an dem die Intimbehaarung beginnt. Das ergibt dann deine Penislänge.

Übrigens: Mit dem Alter lässt die Elastizität des Gewebes nach. Auch wird nach und nach Collagen abgebaut, was ebenfalls wichtig für die Festigkeit und somit die Grösse des Gliedes ist. Es kann daher sein, dass mit zunehmendem Alter auch die Penislänge geringer wird.

Verwendete Quellen:

Weitere interessante Artikel: