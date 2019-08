Wissen

Stell dir vor du gehst angeln und ziehst DAS aus dem See 😱



Anglerin zieht Forelle mit zwei Mündern aus See – und lässt das Tier wieder frei



So einen Fang angelt man nicht alle Tage: Die US-Amerikanerin Debbie Geddes war am Freitagnachmittag am Lake Champlain im US-Bundesstaat New York fischen, als ihr ein ganz besonderer Fang ins Netz ging.

Nun staunt nicht nur die Fischer-Gemeinde, sondern – dank zahlreicher Medienberichte – auch der Rest der Welt über Geddes' Fang. Denn die Seeforelle, die die Anglerin aus dem See zog, war zwar normal gross. Doch ein anderes Merkmal fiel Geddes sofort auf: Denn ihr Fang hatte zwei Münder.



Wir wiederholen das gerne nochmal: Dieser Fisch hat zwei Münder.

«Sie konnten es kaum glauben», sagte Adam Facteau, Sprecher des «Knotty Boys Fishing»-Teams, zu dem auch Geddes gehört, am Mittwoch gegenüber dem Sender ABC News. »Der Fisch erschien uns einfach unwirklich."

Fisch hat zwei Münder – Biologen rätseln

Das Foto landete auf Facebook, und das Bild der zweimündigen Forelle verbreitete sich schneller als Lachse den Fluss hinaufschwimmen können. Facteau berichtet: «Ich hatte Leute aus der ganzen Welt, die sich dazu äusserten, was die mögliche Ursache dafür sein könnte, dass dieses Tier zwei Münder hat», sagte er.

«Manche Leute vermuten, dass der Fisch verletzt wurde, als er jünger war, einige Biologen denken, dass es ein genetischer Geburtsfehler gewesen sein könnte.»



Zu einer abschliessenden Klärung dürfte der zweimündige Fisch jedoch nicht beitragen. Denn er schwimmt weiter umher. Nach einer Diskussion, ob man das – beim Fang lebendige – Tier behalten solle, warf die Anglerin Geddes darüber die etwa drei Kilo schwere Forelle wieder zurück in den Lake Champlain.

Facteau erinnert sich: «Sie sagte, der Fisch sei einfach zu wunderbar schön, um ihn zu töten», sagte Facteau. «Er war gesund und sah prächtig aus, also liessen wir ihn frei.» (pb/watson.de)

