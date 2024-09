Lira, Peso, Krone und Co. – welche ist deine Lieblingswährung?

«Meine Lieblingswährung war eindeutig die italienische Lira. Als Kind hatte ich immer das Gefühl, wahnsinnig viel Geld zu besitzen, wenn wir in den Campingferien in Italien waren. Auf unserem Campingplatz konnte man beim Mülleinsammeln helfen und so ein Sackgeld dazuverdienen, täglich gab es dafür stolze 4000 Lire, grossartig. Ich habe alles daran gesetzt, das Geld jeweils gleich wieder zu investieren, denn das Restgeld am Ende der Ferien in Franken umzutauschen, war ernüchternd.»

Nadine Sommerhalder